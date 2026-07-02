Nav no kā baidīties!" Mārtiņš Blumbergs iemainīja modeļa darbu Japānā pret dienestu NBS
Par grūtībām, kas pārvarētas dienesta laikā, jaunieši valsts aizsardzības dienesta noslēgumā runā ar lepnumu. Viņu vidū ir arī Mārtiņš Blumbergs no Rīgas. VAD absolvents, kurš dienestam pieteicās laikā, kad strādāja Japānā par modeli. Tagad viņš ir apņēmies turpināt militāro karjeru un kļūt par virsnieku.
“Man nebija nekādas nojausmas par militāro karjeru. Nebiju par to neko dzirdējis, vienīgi kaut ko redzējis filmās. Sākumā biju nobijies vairāk, nekā patiesībā vajadzēja. Nav no kā baidīties,” atzīst Mārtiņš.
Mārtiņa ceļš līdz valsts aizsardzības dienestam bijis neparasts un interesants. Viņš ir pieradis pie “lielās pasaules”, reiz Londonā, ejot pa ielu, viņam pienāca klāt meitene un piedāvāja kļūt par modeli. Tā sākās ceļš, kas viņu aizveda līdz pat Japānai.
No izaicinājumiem Mārtiņš nebaidās. Viņš aktīvi trenējies hokejā un zina, ko nozīmē liela slodze, disciplīna un darbs komandā. Tieši šīs īpašības vēlāk noderēja arī dienestā. Esot Japānā, TikTok platformā redzētie video Mārtiņā radīja interesi par valsts aizsardzības dienestu un vēlmi pašam pieteikties. Tā viņš nonāca dienestā Ādažos. Tiesa, Mārtiņš ar smaidu atzīst, tolaik mati bijuši krietni garāki.
Dienesta laikā Mārtiņš guva ne tikai militārās pamatiemaņas un jaunu pieredzi, bet arī lieliskus draugus. Viņš ar lepnumu pārstāvēja Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi Nacionālo bruņoto spēku čempionātā hokejā, apliecinot, ka dienestā iespējams turpināt arī savas sportiskās intereses un pārstāvēt vienību sacensībās.
Par piedzīvoto dienesta laikā Mārtiņš ir patīkami pārsteigts. Viņš uzrunā arī diasporas jauniešus, iedrošinot viņus nebaidīties un pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Mārtiņš dalījies pieredzē arī par dienesta biedru no Spānijas, uzsverot, ka nav jāuztraucas par valodas barjeru. Pirmkārt, Ādažos cilvēki ir saprotoši un palīdz iejusties, bet, otrkārt, intensīvais dienesta grafiks ļauj ātri apgūt latviešu valodu.
Mārtiņa pieredze apliecina: valsts aizsardzības dienests ir iespēja pārbaudīt sevi, iegūt draugus, attīstīt raksturu un atklāt jaunu karjeras ceļu.
Ja arī tu vēlies izaicināt sevi, iegūt jaunas prasmes un kļūt par daļu no Latvijas aizsardzības, piesakies brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestam Ādažos līdz 30. septembrim vietnē: https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests.