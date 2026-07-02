Kā iedzīvotāji vērtē viedos ūdensskaitītājus? "Tagad jau esmu aizmirsis, ka kādreiz vajadzēja nodot rādījumus"
Kamēr daudzās Latvijas mājās joprojām turpinās diskusijas par netipiski liela ūdens patēriņa starpībām, bet iedzīvotāji katra mēneša beigās ir spiesti atcerēties norakstīt vai nofotografēt ūdens skaitītāju rādījumus, Rīgā, Lielvārdes ielā 107, situācija ir pavisam cita. Šajā 71 dzīvokļa mājā visi mehāniskie ūdens skaitītāji aizstāti ar attālināti nolasāmiem viedajiem ūdensskaitītājiem, un pirmie rezultāti rāda, ka ar pārmaiņām apmierināti ir gan iedzīvotāji, gan pārvaldnieks.
No 876 eiro ūdens starpības līdz praktiski nullei
Kā stāsta SIA "Pilsētas mājas" valdes locekle Gunta Tkačuka, ideja īstenot ūdens skaitītāju digitalizācijas pilotprojektu Lielvārdes ielas mājā radās pavisam praktiska iemesla dēļ.
"Šajā mājā ilgstoši saskārāmies ar lielu ūdens patēriņa starpību. Tā ir 71 dzīvokļa māja, kurā tradicionāli bija uzstādīti mehāniskie ūdens skaitītāji. Neskatoties uz regulāru kontroli un darbu ar iedzīvotājiem, ūdens starpību novērst nebija iespējams," stāsta Gunta Tkačuka.
Pārvaldnieks kopā ar LMT nolēma pārbaudīt, vai visas mājas pāreja uz vienotu digitālo ūdens uzskaites sistēmu spēj atrisināt gadiem ilgo problēmu.
Rezultāts izrādījās pārliecinošs. Ja 2025. gada pirmajā ceturksnī mājas ūdens patēriņa starpība sasniedza 876,15 eiro, tad pēc viedo ūdensskaitītāju uzstādīšanas tā praktiski izzuda.
Jāņem vērā, ka arī viedo ūdens skaitītāju ieviešana pati par sevi negarantē pilnīgu ūdens starpības novēršanu. Pilnībā novērst ūdens patēriņa starpību praksē ir sarežģīti, taču viedie skaitītāji var ļoti būtiski samazināt starpības apmēru, savlaicīgi identificēt noplūdes un novērst cilvēciskās kļūdas rādījumu nodošanā.
LMT projekta ietvaros nodrošināja attālinātās datu nolasīšanas infrastruktūru. Viedo skaitītāju sistēma izmanto ultraskaņas ūdensskaitītājus ar iebūvētu SIM karti, kas automātiski nosūta datus, ļauj sekot līdzi patēriņam un savlaicīgi pamanīt iespējamas noplūdes.
Iepriekš bija bardaks, tagad ir kārtība
Par pārmaiņām pozitīvi runā arī paši mājas iedzīvotāji.
Georgijs atceras, ka iepriekš katrā dzīvoklī bija atšķirīgi skaitītāji un vienotas sistēmas nebija.
"Ir ļoti labi, ka visiem tagad ir vienādi skaitītāji. Iepriekš bija bardaks – vienam vieni skaitītāji, citam citi, vēl kādam vispār nestrādā. Tagad ir kārtība mājā," viņš saka.
Viņaprāt, viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir iespēja savlaicīgi pamanīt problēmas.
"Tagad var redzēt, ja kārtīgi nestrādā krāns vai pods, ja ir netipisks ūdens patēriņš. Kaimiņos bija gadījums, kad patēriņš no diviem vai trim kubikmetriem pēkšņi uzlēca līdz 12 kubikmetriem, jo tecēja pods. Uzreiz izsauca santehniķi un visu salaboja," stāsta Georgijs.
Vairs nav jāfotografē skaitītāji
Trīsistabu dzīvokļa īpašnieks Aleksandrs atzīst, ka lielākais ieguvums ir nevis tehnoloģija pati par sevi, bet laiks.
"Galvenais ieguvums ir tas, ka tev vienkārši nav jāatceras par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu. Tu esi brīvs. Vari aizbraukt uz laukiem vai ceļojumā, un tev nav jāpielāgo savs grafiks, lai nodotu rādījumus," viņš saka.
Agrāk ūdens skaitītāju nodošana ģimenē bija vesels process.
"Es līdu zem izlietnes, aiz poda, fotografēju skaitītājus un sūtīju bildes sievai, kura pēc tam visus datus ievadīja sistēmā. WhatsApp bija vesela kolekcija ar skaitītāju bildēm," smejas Aleksandrs.
Tagad tas viss palicis pagātnē.
"Godīgi sakot, tagad jau esmu aizmirsis, ka mums kādreiz vajadzēja nodot ūdens skaitītāju rādījumus. Tas vienkārši vairs nenotiek. Tas ir galvenais ieguvums."
Ļoti atvieglo dzīvi
Līdzīgu viedokli pauž arī mājas iedzīvotājs Arturs.
"Kas man bija galvenais, kāpēc es ar abām rokām biju par mehānisko skaitītāju nomaiņu? Lai nav katra mēneša beigās jādomā, vai neaizmirsīšu nodot rādījumus," viņš saka.
Viņš atceras, ka agrāk nācies pat izmantot lukturīti, lai varētu saskatīt skaitītāju rādījumus.
"Tagad man vairs nekur nav jālien. Galvenais ir ērtība. Esmu pilnībā apmierināts," saka Arturs.
Savukārt lietotnē tagad iespējams redzēt gan katra skaitītāja patēriņu, gan iepriekšējo gadu datus.
"Ļoti atvieglo dzīvi. Šādi mazie atvieglojumi cilvēkam sakrājas – tas ir daudz ērtāk," viņš piebilst.
Digitalizācija maina arī pārvaldnieka darbu
Pēc Guntas Tkačukas teiktā, ieguvums nav tikai ērtāka dzīve iedzīvotājiem.
"Digitālā uzskaite nodrošina taisnīgākus rēķinus. Cilvēki maksā par savu patēriņu, nevis par starpībām. Tas ir arī produktivitātes jautājums – pārvaldniekiem vairs nav jāapstrādā tūkstošiem manuāli iesniegtu rādījumu, nav jārisina strīdi par neprecīzu uzskaiti un nav jāmeklē cēloņi ūdens starpībām," skaidro viņa.