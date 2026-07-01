Gandrīz 1000 pāru Latvijā izvēlējušies juridiski nostiprināt partnerību
Šodien, 2026. gada 1. jūlijā, aprit divi kopš Latvijā ieviests Partnerības institūts. Tas piešķir tiesības divām pilngadīgām personām - neatkarīgi no dzimuma - juridiski nostiprināt savas attiecības, noformējot tās oficiāli pie zvērināta notāra notariāla akta formā. Šāda attiecību reģistrācija pārim nodrošina tiesisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību valsts līmenī.
Uz 01.07.2026 00:01 Fizisko personu reģistrā ir iekļautas ziņas par 925 partnerību reģistrēšanu. No tām 314 ir viendzimuma partnerības un 611 dažādu dzimumu pāru partnerības.
No visām iekļautajām 30 gadījumos partnerība reģistrēta pamatojoties uz tiesas nolēmumu. No visām iekļautajām 84 partnerības ir beigušās. 26 partnerības beigušās ar partnera nāvi, 42 ar viena vai abu partneru laulībām, bet 16 ar abu partneru gribas izteikumu notāram.
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe uzsver: “Jau otro gadu partnerība Latvijā ir reāli izmantots tiesiskais instruments – šobrīd gandrīz 1000 pāru ir izvēlējušies juridiski nostiprināt savas attiecības. Īpaši zīmīgi, ka partnerību arvien biežāk izvēlas dažādu dzimumu pāri – to skaits otrajā gadā ir gandrīz uz pusi lielāks nekā pirmajā. Tas apliecina, ka partnerība nav tikai vienas sabiedrības grupas risinājums, bet gan praktiska izvēle cilvēkiem, kuri vēlas savām attiecībām nodrošināt juridisku, sociālu un ekonomisku aizsardzību. Katra reģistrētā partnerība nozīmē, ka valsts atzīst un aizsargā vēl vienu ģimeni. Tas ir ieguvums gan pašiem pāriem, gan valstij kopumā, jo skaidri sakārtotas tiesiskās attiecības rada lielāku drošību cilvēkiem un stiprina tiesiskas, demokrātiskas un atbildīgas valsts pamatvērtības.”
Partnerība slēdzama pie jebkura notāra Latvijā. Par partnerības notariāla akta sagatavošanu jāmaksā amata atlīdzība zvērinātam notāram un valsts nodeva. Vizīti pie notāra iespējams noturēt arī attālināti. L
Vispārīgi par partnerības noslēgšanu un izbeigšanu
Partnerību var noslēgt divas pilngadīgas personas neatkarīgi no dzimuma, personīgi ierodoties pie notāra un apliecinot, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru.
Partnerību var reģistrēt tikai pie zvērināta notāra notariāla akta formā. Ziņas par partnerības reģistrēšanu vai izbeigšanu notārs iekļauj Fizisko personu reģistrā.
Partnerību noslēgušie iegūst juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību. Partnerību noslēgušajiem ir tiesības iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpēju dāvinājumu un aizdevumu gadījumā, kā arī partnerim ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties, tāpat tiek iegūtas sociālās garantijas, piemēram, otras personas nāves gadījumā. Partneri var izmantot ģimenes locekļiem līdzvērtīgu aizsardzību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, partneriem realizējot vienu no ES pamatprincipiem – pārvietošanās brīvību – un izvēloties dzīvesvietu citā ES dalībvalstī.
Likums nosaka, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai. Partnerības institūts (atšķirībā no laulības) neparedz mantisko attiecību regulējumu, mantošanas tiesības.
Partnerību nevar noslēgt personas, kuras ir laulībā, radinieki taisnā līnijā, brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, kā arī tās, kurām jau ir noslēgta partnerība, vai noslēgta laulība.
Partnerība izbeigsies ar personas nāvi vai gadījumā, ja tiesa vienu no personām izsludinās par mirušu, ar vienas vai abu personu laulību, ar abu personu gribas izteikumu notāram vai ar tiesas spriedumu.