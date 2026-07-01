Vai lode nākusi no dienesta ieroča? Rītabuļļu šaušanas lietu izmeklēs Militārā policija
Militārā policija (MP) turpmāk izmeklēs gadījumu, kad martā Rīgā, Rītabuļļos, patlaban līdz galam nenoskaidrotos apstākļos mugurā sašauta sieviete.
Latvijas Televīzija toreiz ziņoja, ka lode bijusi sievietes mugurā. Pēc pašas teiktā, Rītabuļļos viņu ievainojis nezināms šāvējs. Divus centimetrus garo lodi izoperēja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pirms tam sieviete bija vērsusies Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, kur viņa netika operēta, jo mediķi situāciju novērtējuši kā dzīvību neapdraudošu, mudinot veseļoties ģimenes ārsta uzraudzībā.
Veselības inspekcija sāka pārbaudi par slimnīcas ārstu rīcību, izrakstot sievieti ar lodi mugurā. Latvijas Radio šodien vēsta, ka pārbaude pabeigta un secināts, ka slimnīcas personāla rīcība bija atbilstoša mūsdienu ārstēšanas praksei attiecībā uz svešķermeņu izņemšanas taktiku.
Šodien VP Sabiedrisko attiecību nodaļā apliecināja, ka policijas izmeklēšanā konkrētais kriminālprocess vairs neatrodas un ar turpmākiem jautājumiem jāvēršas Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
NBS apstiprināja, ka VP ir nosūtījusi kriminālprocesu MP, lai veiktu turpmāku notikušā izmeklēšanu. Vai lode tika izšauta no bruņotajiem spēkiem piederoša dienesta ieroča, izmeklēs kriminālprocesā.
NBS apliecināja, ka sieviete ievainojumu guva netālu no militārā objekta, kurā 4. martā plkst. 16 notika militārie vingrinājumi. Publiski zināms, ka Dzintara ielā 63 atrodas NBS Speciālo operāciju pavēlniecība.
"Ir svarīgi veikt rūpīgu notikušā izmeklēšanu, jo vingrinājumi tika veikti militārā objekta teritorijā, nevis ārpus tā," uzsvēra NBS.