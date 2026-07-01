VVD pēc iedzīvotāju sūdzības atklāj pārkāpumus pie Šēnheidas ezera
Reaģējot uz saņemtu iedzīvotāju sūdzību, Valsts vides dienests (VVD) veica pārbaudi privātīpašumā Skrudalienas pagastā, Šēnheidas ezera krastā. Pārbaudes laikā konstatēts, ka ezera aizsargjoslā bez nepieciešamajiem VVD tehniskajiem noteikumiem izbūvēts jauns piebraucamais ceļš.
Tā izbūvē izmantoti būvniecības atkritumi, tostarp ķieģeļi, betons, asfaltu saturoši maisījumi, būvmateriāli uz ģipša bāzes un augsnes atkritumi, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās atkritumu apsaimniekošanas prasības. Pārbaudē konstatēta arī koku ciršana, kuras tiesisko apstākļu izvērtēšana ir nodota kompetentajām iestādēm.
VVD uzdevis īpašniekam nekavējoties pārtraukt jebkādu jaunu materiālu ievešanu objektā un nodrošināt tajā esošo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Informācija turpmākai izvērtēšanai un rīcībai nodota arī Augšdaugavas novada pašvaldībai un Valsts meža dienestam.
VVD pateicas iedzīvotājiem, kuri ziņo par iespējamiem vides pārkāpumiem un palīdz tos atklāt. Par aizdomām par vides pārkāpumiem iespējams ziņot, zvanot uz Vides SOS tālruni 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni Vides SOS.