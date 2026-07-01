Naktī daudzviet līs, ceturtdien gaiss iesils līdz +26 grādiem
Naktī uz ceturtdienu daudzviet līs, bet dienā lietus mitēsies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī uz ceturtdienu gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz plus 14, plus 19 grādiem.
Rīgā naktī pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Vējš pūtīs lēni, un minimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādi.
No rīta valstī saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem. Valsts dienvidaustrumos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem.
Galvaspilsētā no rīta gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.