“Dinaburga 1812” Daugavpilī pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no piecām valstīm
Jau pēc nedēļas, 11. jūlijā, Daugavpils cietoksnī notiks 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls “Dinaburga 1812”. Vērienīgais pasākums pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Autentiski formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies 19. gadsimta sākuma notikumos, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai.
Cietoksnī svētku norises sāksies jau plkst. 10.00, kad Mihaila un Nikolaja ielās darbu uzsāks Krāmu tirgus un mājražotāju tirdziņš, bet āra kafejnīcas piedāvās plašu garšu izvēli. Plkst. 11.30 paredzēta svinīga Nikolaja vārtu atvēršana un vēsturisko tēlu parāde. Tieši pusdienlaikā, plkst. 12.00, lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis pilnībā iesaistās svētku norisē. Tajā pašā laikā pie “Martinsona mājas” darbosies Bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām.
Apmeklētāji varēs doties bezmaksas ekskursijās gida pavadībā, kas sāksies pie Cietokšņa Apmeklētāju centra Nikolaja ielā 5 plkst. 12.00, 14.00 un 17.30. Ekskursijas sniegs iespēju iepazīt cietokšņa vēsturi, uzzināt mazāk zināmus faktus.
8. bastiona pagalmā no plkst. 12.00 darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču demonstrējumiem un karavīru ikdienas atveidojumiem. Plkst. 13.00 rekrūšu skolā varēs uzzināt, kāda bija karavīru dzīve pirms vairāk nekā diviem gadsimtiem. Plkst. 14.00 Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, bet plkst. 15.00 Nikolaja vārtos notiks sardzes maiņa, kam sekos festivāla oficiālā atklāšana un sitaminstrumentu grupas “Ekho” uzstāšanās.
Plkst. 16.00 gaidāma festivāla kulminācija – cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija, kurā piedalīsies 15 rekonstrukcijas klubi no piecām valstīm, atdzīvinot 1812. gada notikumu spriedzi. Pēc rekonstrukcijas dalībnieki tiks sveikti, bet skatītājus izklaidēs pantomīmas teātris, garkāji un burbuļu atrakcijas.
Vakara programmā plkst. 17.30 notiks ampīra deju meistarklases, savukārt plkst. 18.00 aiz Apmeklētāju centra Zemnieku zaļumballē muzicēs Augšdaugavas novada Ambeļu pagasta Kultūras studija “Speiga”, uzstāsies vēsturisko deju klubi un skanēs arī klasiskā mūzika.
Plkst. 21.00 Rotko muzeja pagalmā sāksies Lielā ampīra stila balle, kurā piedalīties varēs arī paši festivāla apmeklētāji. Organizatori aicina izvēlēties laikmetam atbilstošus tērpus, lai radītu īpašu vēsturisko atmosfēru.
Svētku noslēgumā no plkst. 23.00 līdz 2.00 notiks elektroniskās mūzikas diskotēka, kas simboliski savieno vēsturi ar mūsdienām. Tieši šī laikmetu satikšanās padara “Dinaburga 1812” par vienu no spilgtākajiem vasaras notikumiem Daugavpilī, piedāvājot aizraujošu pieredzi gan vēstures cienītājiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan ikvienam, kurš vēlas piedzīvot ko neparastu.
Atzīmējot 80 gadus kopš Daugavpilī sāka kursēt pirmais tramvajs, SIA “Daugavpils satiksme” 11. jūlijā plkst. 11.00 aicina uz pasākumu “Ceļā ar Daugavpils satiksmi”, kas veltīts uzņēmuma jubilejai un notiks Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” pagalmā. Apmeklētājus gaidīs koncerts, aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, pārsteigumi un balvas, kā arī iespēja uzzināt vairāk par pilsētas sabiedriskā transporta vēsturi.
Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tas tika būvēts, gatavojoties Napoleona iebrukumam, un 1812. gadā, vēl nepabeigts, veiksmīgi izturēja pirmos uzbrukumus. Šodien šis vēsturiskais notikums kalpo kā iedvesmas avots, kas ļauj radoši atdzīvināt pagātni, piedāvājot plašu programmu gan vēstures interesentiem, gan ģimenēm, gan tiem, kuri cietoksni apmeklē pirmo reizi.