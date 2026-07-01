Jelgavas novadā jaunais atkritumu apsaimniekotājs nav gatavs darbam; palīdzību sniegs “CleanR”
Šī gada 30. jūnijā, kas ir atkritumu apsaimniekotāja "CleanR" pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena Jelgavas novada Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā, uzņēmums saņēma informāciju no Jelgavas novada pašvaldības, ka pašvaldības atkritumu apsaimniekotājs SIA "Jelgavas novada KU" nav gatavs uzsākt pakalpojuma sniegšanu, jo tā rīcībā nav nepieciešamo sadzīves atkritumu konteineru.
"CleanR" apņēmās vajadzīgo skaitu konteineru iznomāt, lai pašvaldības uzņēmums “Jelgavas novada KU” var uzsākt pakalpojuma sniegšanu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagasta iedzīvotājiem.
"Divpadsmit gadu garumā esam snieguši pakalpojumu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu iedzīvotājiem, tādēļ mums ir svarīgi nepieļaut situāciju, kurā cilvēki paliek bez atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma. Lai gan mūsu līgums ar pašvaldību beidzas šodien un visas līgumā noteiktās saistības esam izpildījuši pilnā apjomā, esam gatavi iesaistīties – nodrošināsim konteinerus, kuru jaunā apsaimniekotāja rīcībā šobrīd nav," norāda "CleanR" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
Ar Jelgavas novada pašvaldību un jauno pakalpojuma sniedzēju – “Jelgavas novada KU” – ir notikušas vairākas tikšanās. “CleanR” pašvaldībai ir nodevis visu pieejamo informāciju, kas nepieciešama līgumu pārslēgšanai un saziņai ar klientiem, tostarp pašvaldībai tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistē par katru objektu, kur ir līgums un tiek nodrošināts pakalpojums. Ieskaitot katru atkritumu veidu un konteineru, kas tiek apkalpots un to, vai iedzīvotājs ir norādījis, ka īpašumā kompostē.
“CleanR” ir nodevis arī informāciju par līgumu statusiem, kas jaunajam pakalpojuma sniedzējam ļauj pilnvērtīgi sagatavoties darbu uzsākšanai. Tikšanās reizēs jaunais pakalpojuma sniedzējs vairākkārt apstiprināja gatavību uzsākt pakalpojuma sniegšanu laikus. Tāpat pašvaldība līdz līguma pēdējai dienai, 30. jūnijam. nebija sniegusi informāciju, ka jaunais pakalpojuma sniedzējs nav gatavs uzsākt pakalpojuma sniegšanu.
Saskaņā ar līgumu starp Jelgavas novada pašvaldību un "CleanR" uzņēmums atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā nodrošināja līdz 2026. gada 30. jūnijam. Jau šā gada janvārī pašvaldība pieņēma lēmumu par jauna pakalpojuma sniedzēja izvēli, savukārt, gatavojoties pakalpojuma pārņemšanai, "CleanR" pēc pašvaldības pieprasījuma nodeva visu nepieciešamo informāciju par klientiem un pakalpojuma izpildi. Vēl 4. jūnijā notikušajā tikšanās reizē pašvaldības un jaunā apsaimniekotāja pārstāvji apliecināja, ka pakalpojuma pārņemšana norit sekmīgi un uzņēmums būs gatavs darbu uzsākt no 1. jūlija.