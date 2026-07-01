Smagās mūzikas cienītāji pulcēsies Līgatnē - uzstāsies "Skyforger", "Procession" un "NUVO"
Jau 11. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā "Zeit" pirmo reizi uzstāsies leģendārā Latvijas smagā metāla grupa "Skyforger", aicinot uz īpašu vasaras koncertu, kas vienos jaudīgu dzīvo mūziku, gleznu dabas vidi un īstu festivāla atmosfēru. Kopā ar īpašajiem viesiem – "Procession" no Cēsīm un "NUVO" no Valmieras.
Šis būs kā neliels vasaras festivāls, kurā apmeklētāji varēs baudīt trīs spilgtu pašmāju grupu koncertus ainaviskās Līgatnes egļu meža ielokā. Pasākuma norises vieta ļaus izbaudīt pilnvērtīgu vasaras festivālu sajūtas pieredzi, jo pēc koncerta ikviens varēs izvēlēties sev piemērotāko nakšņošanas veidu, izmantot telšu vietas vai nakšņot kādā no Līgatnes viesnīcām un viesu namiem.
Vakara kulminācijā uz skatuves kāps "Skyforger", viena no nozīmīgākajām un starptautiski pazīstamākajām Latvijas metālmūzikas grupām. Vairāk nekā 30 gadu laikā grupa kļuvusi par Latvijas smagās mūzikas leģendu, apvienojot metāla skanējumu ar latviešu vēstures, folkloras un mitoloģijas motīviem. Līgatnē skanēs gan jaunākā albuma "Teikas" skaņdarbi, gan klausītāju iemīļotas kompozīcijas no visas grupas radošās darbības.
"Esam priecīgi un lepni, ka kultūrvieta "Zeit" Līgatnē šovasar aicinājusi mūs kļūt par daļu no savas kultūras programmas. Tā ir reta iespēja satikt savus klausītājus Vidzemē, turklāt uz vienas skatuves kāpt kopā ar mūsu draugu grupām "NUVO" un "Procession". Vienmēr ir īpašs prieks atklāt jaunas koncertvietas, un, pateicoties "Zeit", šovasar pirmo reizi uzstāsimies arī Līgatnē. Ceram uz jaudīgu vakaru un tikpat jaudīgu publiku!" stāsta "Skyforger".
Pirms "Skyforger" uzstāšanās publiku iesildīs "Procession", kas pazīstami ar enerģisku un jaudīgu skanējumu, kā arī "NUVO", kas sevi spilgti pieteikuši Latvijas alternatīvās mūzikas vidē. Trīs dažādu paaudžu un rokrakstu grupas vienā vakarā radīs daudzveidīgu un piesātinātu koncertprogrammu, padarot to par vienu no spilgtākajiem vasaras notikumiem Latvijas smagās mūzikas cienītājiem.