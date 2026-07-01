Zaļo un zemnieku savienība nosaukusi sarakstu līderus gaidāmajām Saeimas vēlēšanām
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka Ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa.
ZZS trešdien iepazīstināja ar savu 15. Saeimas vēlēšanu sarakstu līderiem visos piecos vēlēšanu apgabalos. Rīgas saraksta priekšgalā būs Valainis, kam sekos Augusts Brigmanis, Oļegs Burovs, Gunārs Kūtris un Krists Bergans-Berģis.
Savukārt Latgales saraksta priekšgalā būs Melnis, kam sekos Līga Kazlovska, Andrejs Marozovs, Aija Bitiņa un Valdis Maslovskis. Kurzemes sarakstu vadīs Augulis, Kristīne Lemberga, Jānis Vucāns, Aivars Priedols un Ģirts Štekerhofs. Vidzemes saraksta līdere būs Mieriņa, kam sekos Armands Krauze, Jānis Dinevičs, Harijs Rokpelnis un Didzis Zemmers.
Iepazīstinot ar programmu, pēc Valaiņa paustā, politiskais spēks iecerējis panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 eiro un pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Valainis uzsvēra, ka vēlēšanu programmas pamatā ir pārtikas cenu, dzīves dārdzības un veselības aprūpes pieejamības jautājumi, tāpēc partijas sarakstā iekļauti veselības nozares eksperti, kas palīdzēs ne tikai identificēt problēmas, bet arī piedāvāt risinājumus to novēršanai.
ZZS programmā iezīmēti arī citi skaitliski mērķi - IKP izaugsme divu procentpunktu apmērā virs Eiropas Savienības (ES) vidējā rādītāja, izglītībai un zinātnei paredzēti 2% no IKP, savukārt lauksaimniekiem tiešmaksājumus plānots palielināt līdz ES vidējam līmenim. Bērna piedzimšanas pabalstu ZZS sola celt līdz 2000 eiro, bet attaisnoto izdevumu slieksni - līdz 1800 eiro.
Politiķis norādīja, ka aizsardzības finansējumam paredzēti 5% no IKP, piebilstot, ka šai naudai jākalpo ne tikai valsts drošībai, bet arī jāpaliek Latvijas tautsaimniecībā, veicinot ekonomisko izaugsmi. Savukārt, runājot par finansējuma avotiem solījumu izpildei, politiķis minēja valsts pārvaldes izdevumu samazinājumu 500 miljonu eiro apmērā, kā arī mērķi ik gadu piesaistīt vismaz vienu miljardu eiro ārvalstu investīciju un panākt Latvijā saražotās produkcijas apjoma pieaugumu vismaz 3,8 miljardu eiro apmērā gadā.
Mājokļu politikā ZZS sola desmit gadā uzbūvēto vienu īres namu vietā katru gadu nodot ekspluatācijā desmit īres namus, kā arī turpināt brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem līdz devītajai klasei un ieviest nulles nodokļa likmi par primāro mājokli, paredzot kompensācijas mehānismu pašvaldībām.
Valainis arī pauda viedokli, ka Latvijā ir pārāk daudz ministriju, un aicināja veikt valsts pārvaldes centrālā aparāta auditu. Viņaprāt, reorganizācija nepieciešama Klimata un enerģētikas ministrijai, savukārt Satiksmes ministrija būtu jālikvidē, funkcijas sadalot citām institūcijām.
Programmā ietverti arī citi jautājumi, tostarp migrācijas politika, patvēruma sistēmas sakārtošana un elektroenerģijas pieejamība uzņēmumiem, atbalsts Ukrainai ciešākai integrācijai Eiropas Savienībā un NATO.