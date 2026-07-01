No šodienas LVM koksnes produktu piegādes klientiem veic pilnā apjomā
Pēc sekmīgas darbam nepieciešamo IT sistēmu funkcionalitātes atjaunošanas, jau no šodienas, 1. jūlija, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atsāk koksnes produktu piegādes pilnā apjomā, izmantojot digitālos risinājumus. Piegādes, kas kiberuzbrukuma dēļ netika veiktas 25. jūnijā, pakāpeniski tiks izpildītas.
29. jūnija rītā tika atjaunota e-pavadzīmju sistēmas darbība un koksnes produktu piegādēs izmantoto IT sistēmu pamata funkcionalitāte, kas ir pietiekami, lai efektīvi nodrošinātu uzņēmuma ražošanas procesus digitālajā vidē. Atsevišķu sistēmu daļu pilnīga atjaunošana un uzstādīšana vēl turpinās.
LVM Piegādes izpilddirektors Raimonds Šulcs skaidro: “Kiberuzbrukums ir nopietns pārbaudījums mūsu ikdienā izmantotajām IT sistēmām un komandai, taču operatīva rīcība ļāva minimizēt ietekmi. Vēlamies izteikt vislielāko pateicību mūsu klientiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem un kokvedēju šoferiem par izrādīto atsaucību, sapratni un elastību, pārejot uz pagaidu risinājumu – papīra pavadzīmēm. Šāda partnerība krīzes brīdī mums ļāva atgriezties ierastajā darba ritmā rekordīsā laikā."
Reaģējot uz notikušo kiberuzbrukumu, uzņēmuma komanda operatīvi rīkojās saskaņā ar darbības nepārtrauktības plānu, kas ļāva daļu no piegādēm, aptuveni 60 % apjomā, atsākt jau nākamajā darba dienā – 26. jūnijā. Lai nodrošinātu piegāžu procesa nepārtrauktību, darbs tika organizēts, izmantojot papīra pavadzīmes, kā to dara lielākā daļa privātā sektora, un tajā tika nodarbinātas 114 transporta vienības – kokvedēji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi. 1. jūlijā atsākot piegādes pilnā apjomā, darbā iesaistīti visi 189 kokvedēji.