Rīgā noslēdzas uzņemšana 10. klasēs, taču pēdējā pieteikšanās dienā neiztiek bez tehniskām ķibelēm
Jau šovakar, 1. jūlijā, neilgi pirms pusnakts oficiāli noslēgsies pieteikšanās mācībām Rīgas skolu 10. klasēs. Lai gan interese ir milzīga un saņemti jau teju 5400 pieteikumu, pēdējā reģistrācijas dienā konstatētas tehniskas ķibeles valsts informācijas sistēmās.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis, brīdina, ja "Latvija.lv" e-pakalpojumu traucējumi turpināsies, pieteikšanās termiņu nāksies pagarināt.
01.07. pl.23.59 Rīgā noslēdzas pieteikšanās uzņemšanai 10.klasēs. Saņemti jau 5395 pieteikumi. @IZM_gov_lv VIIS sistēmas tehnisku traucējumu dēļ šorīt īslaicīgi nestrādāja e-pakalpojums, darbība tika ātri atjaunota. Ja traucējumi atkārtosies,RD lems par pieteikšanās pagarināšanu. pic.twitter.com/2KQzHo2AB9— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) July 1, 2026
Šodien plkst. 23.59 noslēgsies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas skolu 10. klasēs 2026./2027. mācību gadam. Mācībām Rīgas skolu 10. klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Elektroniski portāla "latvija.gov.lv" e-pakalpojumā "Pieteikšanās uzņemšanai izglītības iestādēs" reģistrēti 5113 pretendentu pieteikumi. Savukārt vēl 282 iesniegti klātienē. Daudzi skolēni pretendē uz vairākām izglītības iestādēm, vidēji - uz septiņām skolām.
Pašvaldībā arī informēja, ka Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt īslaicīgi bija kavēta ar pieteikšanos 10. klasēm saistītā "latvija.gov.lv" e-pakalpojuma darbība, taču pašlaik tā ir atjaunota.
Ja traucējumi tehnoloģisku iemeslu dēļ šīs dienas laikā atkārtosies, pašvaldība lems par pieteikšanās termiņa pagarināšanu. Pieteikumu mācībām vidusskolā var iesniegt elektroniski portālā "latvija.gov.lv", bet, ja nav pieejami autentifikācijas līdzekļi, to iespējams izdarīt klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas centros vai izvēlētajā izglītības iestādē.
Kā ziņots, pieteikšanās Rīgas desmitajām klasēm sākās 27. jūnijā. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.