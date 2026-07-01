"Viņš mutiski apliecināja..." JRT sniedz publisku paziņojumu par režisoru Šapiro
Pēc skandāla par režisora Ādolfa Šapiro izrādes "Dons Kihots" izņemšanas no Latvijas teātra balvas "Spēlmaņu nakts" nominantiem, jo viņš nesen piedalījies oficiālā pasākumā Krievijā, ar publisku paziņojumu nācis klajā Jaunais Rīgas teātris.
"Dona Kihota" pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī 2026. gada februārī
Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē 2026. gada 3. februārī pirmizrādi piedzīvoja "Dons Kihots", kura režisors ir Ādolfs Šapiro.
"Saistībā ar izskanējušo informāciju par režisora Ādolfa Šapiro dalību kultūras pasākumos Krievijā sniedzam komentāru skatītājiem un sabiedrībai.
Savus repertuāra plānus JRT izziņo laicīgi, un līdz sadarbības uzsākšanai JRT nebija saņēmis nekādus iebildumus no Latvijas valsts drošības iestādēm vai Kultūras ministrijas par Šapiro nevēlamu darbību Latvijā. Uzsākot sadarbību, režisoram jau bija uzturēšanās atļauja Latvijā. Līgumu viņš slēdza kā Izraēlas pilsonis un mutiski apliecināja, ka viņam nav nekādas sadarbības ar Krievijas varu. JRT rīcībā nebija informācijas par šobrīd publiski izskanējušajām režisora aktivitātēm.
Iemesli, kāpēc uzaicinājām režisoru Ādolfu Šapiro iestudēt izrādi JRT:
1. Izrādīt cieņu režisoram, kurš 30 gadus vadīja Jaunatnes teātri – JRT priekšteci.
2. Novērtēt Šapiro milzīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā. Viņa izrādes ir iekļautas Latvijas Kultūras kanonā un palīdzēja saglabāt tautas garu okupācijas laikā, īpaši iestudējot Gunāra Priedes lugas.
3. Režisors ir dzimis Ukrainā (Harkivā) un vienmēr skaidri paudis nosodījumu Krievijas agresijai. Jau 2014. gadā viņš parakstīja vēstuli pret Krimas okupāciju.
4. Šapiro izrādes Krievijā tika izņemtas no repertuāra viņa politiskās nostājas dēļ.
5. Brīdī, kad uzaicinājām Šapiro iestudēt izrādi JRT, viņš jau vairāk nekā gadu strādāja Latvijā – bija pasniedzējs Dailes teātra aktieru kursam.
Attiecībā uz režisora veidoto iestudējumu "Dons Kihots" vēršam uzmanību, ka izrāde ir teātra komandas darba rezultāts. Tās tapšanā piedalījušies vairāk nekā 100 cilvēki. Izrāde ir JRT, nevis režisora īpašums. Izrādi "Dons Kihots" plānojam saglabāt JRT repertuārā, kamēr par to būs interese skatītājiem.
No rītdienas, 2. jūlija, plkst. 11.00 būs iespējams iegādāties biļetes uz izrādi "Dons Kihots" oktobrī."
Jauns.lv jau vēstīja, ka aizvadītajā Latvijas teātra galvenās balvas "Spēlmaņu nakts" žūrija paziņoja, ka pēc režisora Ādolfa Šapiro dalības pasākumā Maskavā "Spēlmaņu nakts" žūrijas komisija no teātra balvu nomināciju saraksta svītrojusi režisoru un viņa iestudējumu "Dons Kihots" Jaunajā Rīgas teātrī.
Pēc tam, soliderizējoties ar savu skolotāju, no savas nominācijas atteicās Sančo Pansas lomas atveidotājs Gundars Āboliņš, kā arī izrādes scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis.