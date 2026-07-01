Aicina iesniegt idejas jaunām izrādēm, koncertiem un festivāliem
Līdz šā gada 13.jūlijam ir pagarināta pieteikšanās SIA “ART MANAGEMENT GROUP” organizētajam radošo ideju konkursam, kura mērķis ir attīstīt un realizēt jaunus, vērienīgus kultūras un izklaides projektus 2027.gadā.
Konkursā tiek meklētas idejas teātra izrādēm, koncertiem, TV projektiem, kā arī pilnīgi nebijušiem pasākumu formātiem. Kopējais ideju konkursa naudas balvu fonds ir 4500 EUR. Iesniegtie projekti tiks vērtēti trīs pamatkategorijās – skatuves mākslas un teātra projekti (izrādes, performances, laikmetīgā teātra formas), koncertdarbība (jaunradīti muzikāli projekti, koncertuzvedumi), kā arī publiski pasākumi un festivāli (radoši svētku formāti, tematiski festivāli u.c.).
"Kultūras un izklaides nozare nemitīgi attīstās, un skatītāji arvien vairāk meklē autentiskus un pārsteidzošus pārdzīvojumus. Šī konkursa mērķis nav vienkārši atrast labas idejas, bet gan atklāt jaunus talantus un drosmīgus konceptus, kurus mēs kā producentu komanda varam palīdzēt iedzīvināt un pacelt profesionālā līmenī," stāsta SIA "ART MANAGEMENT GROUP" pārstāvji. "Termiņa pagarināšana ir pretimnākšana autoriem – mēs redzam, ka interese ir milzīga, tāpēc vēlamies dot papildu laiku, lai iesniegtie projekti būtu pēc iespējas pārdomātāki."
Lai pieteiktos ideju konkursam, pieteikumi jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz e-pastu marketings@amglatvia.com. Pēc darbu izvērtēšanas konkursa komisija sazināsies ar katru dalībnieku, savukārt labāko ideju autori tiks aicināti uz klātienes vai tiešsaistes tikšanos, lai detalizēti pārrunātu tālākās sadarbības un projektu īstenošanas iespējas.
Ar pilnu konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit. Vairāk informācijas un jautājumi – rakstot uz e-pastu: marketings@amglatvia.com