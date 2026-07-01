FOTO: Rinkēvičs izdarījis to, ko neviens Latvijas prezidents vēl nebija paveicis
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs no šodienas līdz 3. jūlijam valsts vizītē apmeklē Igauniju.
Valsts vizīte Igaunijā sākās ar došanos uz Roņu salu, kur bija paredzēta tikšanās ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un Roņu salas iedzīvotājiem. Tas ir pirmais Latvijas Valsts prezidenta šīs salas apmeklējums.
Pēc publiski pieejamās informācijas nav ziņu, ka kāds no bijušajiem Latvijas Valsts prezidentiem būtu oficiālā vizītē apmeklējis Roņu salu. Pārskatot Valsts prezidenta kancelejas arhīvus un publiski pieejamās ziņas par prezidentu vizītēm, šāda vizīte nav atrodama.
Valsts vizīte Igaunijā sākas ar došanos uz Roņu salu, kur paredzēta tikšanās ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un Roņu salas iedzīvotājiem. Tas ir pirmais Latvijas Valsts prezidenta šīs salas apmeklējums.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 1, 2026
Sveicu Jūras spēku patruļkuģu eskadru 22.gadadienā! pic.twitter.com/6IMbi7EZBy
Tāpat paredzēts, ka Rinkēvičs piedalīsies Latvijas un Igaunijas biznesa forumā un Livonijas balvas pasniegšanas ceremonijā.
Latvijas prezidentam plānota tikšanās ar Roņu salas iedzīvotājiem un latviešu kopienas pārstāvjiem. Gaidāms, ka Rinkēvičs apmeklēs arī Igaunijas iedzīvotāju dronu vadības mācību centru "HK Unicorn Squad".
Latvijas prezidenta un Igaunijas prezidenta Alara Karisa kopīga preses konference plānota šodien plkst. 11.45 Roņu salas ugunsdzēsības un glābšanas depo.
Īsumā par Roņu salu
- Roņu sala ir Igaunijai piederoša sala Rīgas līcī un ietilpst Sāremā apriņķī.
- Sala atrodas tuvāk Latvijai nekā Igaunijas kontinentālajai daļai.
- Līdz Otrajam pasaules karam salas iedzīvotāju vairākumu veidoja zviedriski runājoši iedzīvotāji. 1944. gadā, tuvojoties padomju okupācijai, lielākā daļa viņu devās bēgļu gaitās uz Zviedriju.
- Pēc Igaunijas neatkarības atjaunošanas īpašumi tika atdoti pirmskara īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, no kuriem daudzi dzīvo Zviedrijā.
- Salā atrodas vairāki ievērojami kultūrvēsturiski objekti, tostarp 1644. gadā celtā koka baznīca, kas ir viena no vecākajām saglabātajām koka ēkām Igaunijā, kā arī 1877. gadā uzcelta bāka, kuras konstrukciju saista ar Gustavu Eifeli.
- Uz salu var nokļūt ar prāmi vasaras sezonā vai ar nelielu lidmašīnu no Pērnavas un Kuresāres noteiktos periodos.