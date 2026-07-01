Jūlijā Rīgas ostu visbiežāk apmeklēs ASV kruīzu līniju kuģi
Rīgas ostā turpinās aktīvā kruīzu tūrisma sezona, un jūlijā ostā pieteiktas 22 kruīza kuģu vizītes, kas uz Rīgu atvedīs 30 tūkstošus kruīza pasažieru. Šomēnes Rīgas ostā īpaši izteikta būs ASV kruīza operatoru klātbūtne – vairāk nekā trešdaļu no visām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi.
Jūlijā Rīgā ienāks astoņi ASV kruīza operatoru kuģi – 13. jūlijā vidējā izmēra boutique stila kuģis Azamara Journey (garums -181 m, 8 klāji, maksimālā pasažieru ietilpība – 700 pers.), 5. jūlijā luksusa klases kuģis Silver Dawn (garums – 212 m, 11 klāji, maksimālā pasažieru ietilpība – 596 pers.), 31.jūlijā premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator (garums – 172 m, 8 klāji, pasažieru skaits – līdz 500), 9., 15., 23. un 29. jūlijā Rīgā viesosies Norwegian Sun (garums – 258m, 12 klāji). 20.jūlijā Rīgas ostā ienāks ASV kruīza kompānijas kuģis Sapphire Princess (garums – 290m, 18 klāji, pasažieru skaits – 2670 pers.), 21.jūlijā – Sirena (garums – 181 m, 11 klāji, pasažieru ietilpība – 670 pers.), 24.jūlijā boutique stila kuģis Marina (garums – 239 m, 11 klāji, max.pasažieru skaits - 1250), savukārt 6. un 14. jūlijā ostā ienāks luksusa ekspedīciju kruīzu kuģis World Navigator (garums – 129 m, 6 klāji, pasažieru skaits – 200 pers.). Pieaugošā ASV kruīza līniju interese par Rīgu ir viens no rezultātiem mērķtiecīgajam darbam starptautiskajā kruīzu tirgū, tostarp regulārai dalībai pasaulē lielākajā kruīzu nozares forumā Seatrade Cruise Global Maiami, kur Rīgas osta kopā ar partneriem piedalās, lai popularizētu galvaspilsētu kā pievilcīgu kruīza galamērķi Baltijas jūrā.
Par biežāko viesi šomēnes kļūs amerikāņu kruīzu kompānijas Norwegian Cruise Line kuģis Norwegian Sun, kas Rīgas ostā ienāks četras reizes. Kuģis vienlaikus var uzņemt līdz 1900 pasažieriem, un ar to pārsvarā ceļo tūristi no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādas un Austrālijas.
Jūlijā Rīgas ostu visbiežāk apmeklēs ASV kruīzu līniju kuģi
Pieaugošā Ziemeļamerikas kruīza līniju aktivitāte atspoguļojas arī Rīgas kruīza tūristu statistikā. Šā gada pirmajā pusgadā Rīgu jau apmeklējuši vairāk nekā 11 tūkstoši tūristu no ASV, kas ir par 27% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt vislielākais kruīza pasažieru skaits šogad Rīgā ieradies no Vācijas – vairāk nekā 23 tūkstoši viesu jeb divarpus reizes vairāk nekā pagājušajā gadā.
Būtisks pasažieru pieaugums šosezon vērojams arī no Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas un Apvienotās Karalistes, apliecinot Rīgas pieaugošo atpazīstamību arvien plašākā kruīza tūrisma tirgū.
28. jūlijā Rīgas ostā pirmo reizi šajā kruīzu sezonā ienāks Francijas kruīzu kompānijas Ponant luksusa ekspedīciju kuģis Le Champlain (garums – 131m, 7 klāji). Atšķirībā no lielajiem kruīza kuģiem, kas vienlaikus uzņem vairākus tūkstošus pasažieru, Le Champlain paredzēts tikai 184 viesiem, piedāvājot ekskluzīvu kuģa ceļošanas pieredzi, personalizētāku apkalpošanu un individuālāku iepazīšanos ar apmeklētajiem galamērķiem. Baltijas jūrā Ponant reisos īpašs uzsvars tiek likts uz vēsturisko Hanzas pilsētu, Baltijas jūras salu un Ziemeļeiropas kultūras mantojuma iepazīšanu.
Lielākais kuģis pēc bruto tilpības jūlijā būs Sapphire Princess (115 875 GT), kas Rīgā ieradīsies 20. jūlijā, bet mazākais – ekspedīciju kuģis World Navigator (9315 GT), kas ostā viesosies 25. jūlijā.
Četrās jūlija dienās Rīgas ostā vienlaikus piestās divi kruīza kuģi. 5. jūlijā ostā ienāks Europa (garums – 198m, 10 klāji, pasažieru skaits – 400) un Silver Dawn, 15. jūlijā – AIDAmar (garums – 253,3 m, 14 klāji, pasažieru skaits – 2200) un Norwegian Sun, 20. jūlijā – Sapphire Princess un Victoria (garums -192m, 12 klāji, pasažieru skaits – 2500), bet 21. jūlijā – Sirena un MSC Magnifica (garums – 293m, 16 klāji, pasažieru skaits – 3223).
Detalizēts kruīza kuģu ienākšanas grafiks pieejams Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapā www.rop.lv/lv/pasazieri
Šī gada sešos mēnešos kruīza kuģi Rīgas ostā viesojušies jau 32 reizes, kopā uz Latviju atvedot 54 tūkstošus pasažieru, kas ir +51% pret 2025. gada pirmā pusgada rezultātu.
Pavisam kopā šogad ostā pieteikts 101 kruīza kuģa ienāciens, kas ir par +21% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Sagaidāms, ka sezonas laikā Rīgu ar kruīza kuģiem apmeklēs aptuveni 135 tūkstoši ārvalstu tūristu.
Saskaņā ar Cruise Lines International Association un Baltijas ostu pētījumiem, vidēji viens kruīza pasažieris Rīga iztērē apmēram 60–100 eiro vienas dienas apmeklējuma laikā.