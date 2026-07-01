Iereibusi "Volkswagen" vadītāja uz Liepājas šosejas notriec motociklistu
Otrdienas vēlā vakarā kāda iereibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu, informēja Valsts policijā.
Negadījums notika ap plkst. 23 Jelgavas novada Valgundes pagastā, kad 1992. gadā dzimusī sieviete, būdama 0,7 promiļu reibumā, ar "Volkswagen" veicot pagrieziena manevru, nepadeva ceļu 1983. gadā dzimušam motocikla "Honda" vadītājam, izraisot sadursmi. Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.Par notikušo policijā sākts kriminālprocess.
Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 17 cilvēki. Pirmdien valstī reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums, no tiem 110 Rīgas reģionā, 17 Latgalē, 11 Kurzemē, septiņi Vidzemē un seši Zemgalē.
Rīgas reģionā avārijās cietuši 11 cilvēki, tostarp divi gājēji, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Pa diviem cietušajiem bijis negadījumos Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē.