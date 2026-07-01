VIDEO: Rēzeknes novadā nepilngadīgais nozog "Audi" un nakts vidū bēg no policijas
Šā gada 22. jūnija naktī Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju, ka Rēzeknes novadā no kādas mājas pagalma ir nozagta automašīna "Audi".
Likumsargiem izdevās operatīvi atrast nozagto automašīnu, taču jaunietis, kurš bija pastrādājis noziedzīgo nodarījumu, arī pēc vairākkārtējiem amatpersonu norādījumiem apturēt transportlīdzekli to nedarīja un uzsāka bēgšanu. Pēc pakaļdzīšanās Valsts policijas amatpersonas aizturēja 2009. gadā dzimušu jaunieti un uzsāka kriminālprocesu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Šī gada 22. jūnijā ap pulksten 22.50 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Sakstagala pagastā no kādas mājas pagalma ir nozagta automašīna "Audi".
Likumsargi nekavējoties uzsāka zagtās automašīnas meklēšanas darbus, un jau ap pulksten 1.28 Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā pamanīja zagto automašīnu, kas virzījās Ozolmuižas pagasta virzienā. Valsts policijas amatpersonas ieslēdza dienesta transportlīdzeklim speciālās gaismas un skaņas signālus un uzsāka pakaļdzīšanos, taču automašīnas vadītājs turpināja bēgšanu, neskatoties arī uz vairākkārtējiem norādījumiem apstāties. Jaunietis klaji ignorēja likumsargu prasības un turpināja bēgt, kā arī pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargiem izdevās apturēt automašīnu un atgriezt to īpašniekam.
Apturot transportlīdzekli, likumsargi noskaidroja, ka automašīnu bija nozadzis un ar to pārvietojās 2009. gadā dzimis jaunietis. Jāmin, ka persona jau iepriekš bija nonākusi tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.
Par izdarītajiem pārkāpumiem pret vīrieti tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, tas ir, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.
Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti, par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana, nepakļaujoties prasībai apturēt transportlīdzekli un Krimināllikuma 312. panta otrās daļa, proti, par izvairīšanos no brīvības atņemšanas vai tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.