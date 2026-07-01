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Šodien 10:38
"Audi" vadītājs ignorē "Stop" zīmi un ietriecas slavenā Alūksnes "Bānīša" lokomotīvē
Alūksnes novada Annas pagastā "Audi" vadītājs izraisījis sadursmi ar šaursliežu vilciena "Bānītis" lokomotīvi, informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Vakar plkst. 20.19 dzelzceļa pārbrauktuvē "Umērnieki 2" vīrietis, vadot automašīnu "Audi", neapstājās pie ceļa zīmes "Stop", kā rezultātā notika sadursme ar šaursliežu vilciena "Bānītis" lokomotīvi.
Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona nav cietusi un satiksme netika bloķēta. Valsts policija noformēja ceļu satiksmes negadījuma protokolu.