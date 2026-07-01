Agresīva braukšana kļūst par normu? Jauni dati liek aizdomāties
Strauja joslu maiņa, apzināta ātruma pārsniegšana un bīstama apdzīšana – šie un citi agresīvas braukšanas veidi joprojām ir bieži satopama parādība uz ielām un autoceļiem Latvijā. 38% autovadītāju atzīst, ka ikdienā mēdz braukt agresīvi.
Šādu statistiku par agresīvajiem autovadītājiem apkopojusi apdrošināšanas sabiedrība "ERGO". Vienlaikus daudz vairāk ir cilvēku, kuri regulāri saskaras ar agresīvu vai nelaipnu uzvedību no citu autovadītāju puses – uz to norāda 69% aptaujāto, kā izplatītāko agresivitātes izpausmi minot pārgalvīgu apdzīšanu.
Agresīva braukšana – vai tiešām tikai tie citi?
5% no visiem autovadītājiem atzīst, ka agresīva braukšana viņiem ir regulārs ieradums, nevis dažkārt veikta darbība. Uz savu paradumu braukt agresīvi biežāk norāda vīrieši (43%) nekā sievietes (32%). Agresīva auto vadīšana visvairāk raksturīga Rīgas reģiona iedzīvotājiem, kā arī respondentiem 30-39 gadu vecuma grupā, kur šajā braukšanas stilā atzītas vairāk nekā puse jeb 53% aptaujāto.
Savukārt nelaipnu vai agresīvu uzvedību no citiem autovadītājiem pēdējā mēneša laikā visbiežāk piedzīvojuši Latgales un Rīgas reģiona iedzīvotāji – attiecīgi 77% un 74%.
“Steiga, iekšējās spriedzes un stresa izlāde, kā arī vēlme iegūt pārsvaru satiksmē bieži noved pie nepārdomātiem un bīstamiem lēmumiem uz ceļa. Zīmīgi, ka 62% autovadītāju norāda, ka nekad neveic agresīvus manevrus, bet tajā pašā laikā 69% ar tādiem saskaras. Tas, iespējams, liecina, ka pašu veiktās agresīvās darbības mums nešķiet “pa īstam”, kamēr identisku rīcību no malas uzskatām par agresīvu,” skaidro "ERGO" transportlīdzekļu apdrošināšanas produktu vadītājs Aldis Eņģelis.
Neiecietīga attieksme un agresivitāte braukšanas manevros izraisa ne vien negatīvu emociju ķēdi apkārtējos cilvēkos, bet ik dienu kļūst arī par iemeslu ceļu satiksmes negadījumiem, uzsver "ERGO" pārstāvis. “Smagākie no tiem parasti ir saistīti ar riskantiem apdzīšanas manevriem un ātruma pārsniegšanu, kas, pēc pētījuma datiem, ir arī biežāk sastopamie agresīvas braukšanas veidi.”
No pārgalvīgas apdzīšanas līdz rupjiem vārdiem
Autovadītāji satiksmē visvairāk saskaras ar pārgalvīgu apdzīšanu – uz to norāda 75% aptaujāto. Otrs biežāk novērotais agresīvas braukšanas manevrs ir nelaišana vai strauja iebraukšana joslā, ko piedzīvojuši 41% respondentu. Savukārt trešdaļa jeb 32% kā vienu no biežākajām agresivitātes izpausmēm satiksmē min sastrēgumā stāvošo automašīnu rindas neatļautu apbraukšanu. Retāk, taču joprojām salīdzinoši bieži autovadītāji saskaras arī ar dusmīgu taurēšanu un rupju verbālu vai neverbālu komunikāciju no citu satiksmes dalībnieku puses.