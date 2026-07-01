Glābēji Jēkabpilī visu nakti pārmeklēja Radžu ūdenskrātuvi - diemžēl rīts atnesis traģiskas ziņas
Otrdien no Radžu ūdenskrātuves Jēkabpilī izcelts miris cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Naktī uz otrdienu dienests saņēma informāciju, ka Radžu ūdenskrātuvē, iespējams, pazudis cilvēks un ir nepieciešams veikt meklēšanas darbus. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem, izmantojot glābšanas dēli, laivu, kā arī bezpilota gaisa kuģi, visu nakti pārmeklēja ūdenstilpi. Otrdien no rīta tajā pamanīts cilvēka ķermenis, kas nogādāts krastā un nodots policijai.
Šogad no ūdenstilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojāgājušie, 18 no tiem peldsezonā.
VUGD atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdenstilpi, var novest pie traģiskām sekām - smagām traumām vai noslīkšanas. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē.
Glābēji aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.
Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 42 izsaukumus - 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.
Glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega transformators, atkritumi un mēbeles, sausā zāle, vieglā automašīna, atkritumi konteinerā, meža zemsedze, siltumnīca, dārza māja, pirts, atkritumu konteineru novietne un divos gadījumos sadzīves mantas dzīvojamās mājas balkonā.