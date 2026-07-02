"Atcelt nodokli visiem". Bankas vadītāja nosauc negaidītu risinājumu daudzām Latvijas problēmām
Pilnīga iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšana varētu piesaistīt Latvijai jaunus iedzīvotājus, palīdzēt risināt kvalificēta darbaspēka trūkuma problēmu un paātrināt ekonomikas izaugsmi, uzskata Latvijas finansiste un uzņēmēja, "Rietumu Bankas" valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Jeļena Buraja savu viedokli pauda TV24 raidījumā "Preses klubs". Sarunas laikā raidījuma vadītājs norādīja, ka ir dzirdējis priekšlikumus par iespēju atcelt kādu no nodokļiem. "Var atcelt nodokli," atbildēja Buraja.
Kad vadītājs precizēja, vai runa ir par iedzīvotāju ienākuma nodokli, viņa to apstiprināja. Savukārt uz jautājumu, vai viņa rosina to atcelt pilnīgi visiem, bankas vadītāja atbildēja: "Pilnīgi visiem."
Pēc Burajas domām, šāds solis padarītu Latviju daudz pievilcīgāku citu valstu iedzīvotājiem. "Tas piesaistītu vēl vairāk cilvēku. Pašlaik mēs saskaramies ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Mums ļoti trūkst darbinieku, īpaši kvalificētu speciālistu. Tāpēc ekonomika neattīstās tik strauji," viņa sacīja.
Buraja norādīja, ka šo problēmu labi pārzina no personīgās pieredzes. "Par banku nozari varu runāt droši. Man ļoti trūkst kvalificētu darbinieku," viņa teica.
Pēc viņas teiktā, starptautiskā pieredze liecina, ka zems vai vispār neesošs iedzīvotāju ienākuma nodoklis spēj piesaistīt lielu skaitu jaunu iedzīvotāju.
"Ja šo nodokli atceļ, un šāda pieredze ir vairākās valstīs, tas ļoti spēcīgi motivē daudzus cilvēkus pārcelties tieši uz šīm valstīm," uzskata bankas vadītāja.
Pēc Burajas domām, jaunie iedzīvotāji ne tikai palīdzētu mazināt darbaspēka trūkumu, bet arī aktīvi patērētu preces un pakalpojumus, tādējādi palielinot valsts ieņēmumus.
"Šie cilvēki naudu tērētu šeit. Valsts šos līdzekļus atgūtu, iekasējot pievienotās vērtības nodokli, citus nodokļus, kā arī pateicoties lielākam patēriņam un ekonomikas izaugsmei. Mēs no tā tikai iegūtu," viņa uzsvēra.