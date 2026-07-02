Kapu zagļu nekaunībai nav robežu: zog vāzes, krustus, apmales un pat ziedus
Pēdējo gadu laikā vairāk nekā divas reizes konstatēti noziegumi, kas saistīti ar kapa vai līķa apgānīšanu pēc Krimināllikuma 228. panta “Kapa un līķa apgānīšana”, liecina Valsts policijas dati. Pērn pēc šī Krimināllikuma panta tika ierosinātas 107, 2024. gadā – 84, 2023. gadā – 53, bet 2022. gadā – 47 lietas. Visvairāk noziegumu saistīts tieši ar kapu apzagšanu – zog visu, sākot no kapu pieminekļiem un beidzot ar ziedu pušķiem.
Pēc šī Krimināllikuma panta ierosināto lietu skaits pēdējo reizi simtu pārsniedza pirms astoņiem gadiem - 2018. gadā (129 lietas). Visvairāk pārkāpumu saistīts ar laupīšanā kapos (2025. gadā – 79, 2024. – 59, 2023. – 27, bet 2022. gadā – 22). Biežāk zog metāla elementus (bronzas vāzes, svečturus, krustus, ķēdes), kā arī dekoratīvos augus, stādījumu zādzības un kapu inventāru (soliņus, laternas).
Nozagta daļa no piemiņas stāsta
Latvijā ir vairāk nekā 1700 pašvaldību kapsētas, bet kopējais kapsētu skaits, ieskaitot baznīcu un nelielās kapsētas, ir ap 4000. Tas apgrūtina to pilnvērtīgu uzraudzību, un šajā statistikā noteikti nav apkopota visa informācija par notikušajām zādzībām, vandalismu vai huligānismu “mūža mājās”. Bet sociālajos tīklos (pārsvarā “Facebook”) nav retums, kad kāds aicina palīdzināt notvert kapu apzadzējus un vandaļus. Lūk, daži jūnija ieraksti:
Nora Dekere: “Baznīcas kapos Koknesē no pieminekļa nozagts individuāli pēc skices darināts bronzas bareljefs un noņemti uzraksta burti. Par notikušo iesniegts ziņojums Valsts policijai. Nozagts nav tikai bronzas priekšmets. Nozagta ir daļa no piemiņas stāsta, kas tika radīts, lai saglabātu gaišas atmiņas par tuvu cilvēku.
Bareljefs bija pēc īpaša pasūtījuma veidots mākslas darbs, ko radījis pazīstams tēlnieks. Tāpēc, lūdzu, atsaukties ikvienu, kurš varētu būt redzējis šo darbu, tā fragmentus vai pamanījis ko aizdomīgu saistībā ar metāllūžņu pieņemšanas punktiem.”
Ilze Malnača: “Mamma saņēma zvanu no Jēkabpils kapu kopējiem, kuri saka: “Jūsu kapu kopiņām noņemtas virsiņas, vai Jūs mainīsiet tās?” Atbilde: “Nē!”. Aizbraucam uz kapiem un tur paveras bēdīgs skats - nozagtas trīs virsiņas! Kā var tā zagt no kapiem??? Bezkaunība! Zagļi, jūs tiksiet sodīti!”
Statiska par noziegumiem kapos netiek apkopota
Valsts policijā statistika par zādzībām vai vandālismu pēc nozieguma izdarīšanas vietas netiek veidota, Jauns.lv teica policijas pārstāve Gita Gžibovska. Tādēļ konkrēts faktu apkopojums par noziegumiem kapos nav pieejams. Jauns.lv aptaujāja lielākās valsts pašvaldības, lai noskaidrotu, kā tās vērtē situāciju kapsētās. Visu vietvaru pārstāvji uzsvēra, ka pašvaldības neapkopo informāciju par zādzībām vai vandalismu kapsētās, bet tai pašā laikā, ar dažiem izņēmumiem, klāstīja, ka “mūža mājās” miers ir nodrošināts.
Rēzeknes pašvaldības policijas priekšnieks Vitālijs Podgaiskis teica, ka pēdējā gada laikā nekas nav bijis ārkārtējs pilsētas kapsētās nav noticis. Pie tām ir uzstādītas novērošanas kameras, bet tas galvenokārt ir tāpēc, lai cilvēkus atturētu no sadzīves atkritumu izmešanas kapu konteineros un komposta kaudzēs.
Par šīs problēmas aktualitāti liecina arī nesen izplatītais Dienvdkurzemes novada pašvaldības izplatītais paziņojums: “Joprojām kapos netiek ievērota pareiza atkritumu šķirošana. Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros noskaidro videomateriālā redzamā vīrieša identitāti.
Atkritumu izmešana pie kapsētām Dienvidkurzemē:
Par atkritumu šķirošanu kapos: * Lapas, zarus, skujas, dabīgos ziedus un citus bioloģiskos atkritumus nedrīkst izmest kapu teritorijā izvietotajos sadzīves atkritumu konteineros. Tie jānovieto īpaši paredzētās lapu un zaru kaudzēs, kas atrodas kapu teritorijā; * Sadzīves atkritumu konteineros drīkst izmest tikai neorganiskos atkritumus, piemēram, mākslīgās puķes, plastmasas un stikla sveču traukus, vāzes un metāla izstrādājumus. Atkritumu šķirošana ir būtiska, lai tie nenonāktu dabā un lai vēlāk nebūtu jāveic laikietilpīga to atlasīšana no bioloģisko atkritumu kaudzēm.”
Daugavpilī situācija stabila
Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Ņikitina: “Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Ņikitina: ”Šogad Daugavpils pašvaldības policijā nav fiksēti zādzību vai vandalisma gadījumi pilsētas kapsētās. Savukārt par šādiem gadījumiem ziņoja Valsts policija, pamatojoties uz cietušo personu pieteikuma pamata uzsākt kriminālprocesu. Pašlaik ir zināms par diviem gadījumiem, kas saistīti ar slīpēta granīta apbedīšanas plākšņu zādzībām. Savukārt 2025. gadā tika konstatēts viens sabiedrībai oficiāli zināms vandālisma gadījums, kad jaunieši tīši aizdedzināja kapu vietu elementus (krustus, vainagus), kā arī pašvaldībai piederošu nelielu palīgēku (šķūni).
Tā kā šogad Daugavpils pašvaldības policijā nav fiksēti zādzību vai vandalisma gadījumi kapsētās, pašvaldībai nav informācijas par personu aizturēšanu vai tām piemērotajiem sodiem saistībā ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem kapsētu teritorijās. Informāciju par kriminālprocesiem, administratīvajiem procesiem un piemērotajiem sodiem sniedz tiesībaizsardzības iestādes.
Kopumā drošības situācija Daugavpils kapsētās vērtējama kā stabila. Tiek veikta kapsētu teritoriju uzturēšana un pārvaldība, kā arī iedzīvotāji tiek aicināti par jebkuru aizdomīgu rīcību vai iespējamiem pārkāpumiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi reaģēt.”
Ogres kapsētu iemītnieki drošības risku nerada
Ogres novada pašvaldības policija: “Pašvaldības policijā 2026. gada laikā nav reģistrēti iesniegumi vai izsaukumi par zādzībām vai vandalisma aktiem novada kapsētās. Vienlaikus jāuzsver, ka gan zādzības, gan mantas tīša bojāšana (vandalisms) ir krimināla rakstura nodarījumi. Šādu lietu izmeklēšana nav pašvaldības policijas kompetencē, tādēļ precīzāku statistiku var sniegt Valsts policija. Pašvaldības policijas rīcībā nav datu par personām, kas būtu aizturētas saistībā ar noziegumiem kapsētās, vai tām piemērotajiem sodiem.
Pašvaldības policijas reģistros klusums kapsētās ir pilnīgs, kas liecina, ka kopumā situācija ir mierīga. Runājot par drošību šādās vietās, kapsētas vēsturiski ir pašas mierīgākās un klusākās vietas, kur to pastāvīgie iemītnieki noteikti nekādus drošības riskus neizraisa un sabiedrisko kārtību nepārkāpj. Kapsētu teritorijas ir plašas un atvērtas, tāpēc pašvaldības policija aicina apmeklētājus pašiem palīdzēt uzturēt šo mieru. Ja, apkopjot tuvinieku kapa vietas, tiek pamanītas aizdomīgas personas, kas pārāk lielu interesi izrāda par svešiem īpašumiem, vai tiek redzēts klajš vandālisms procesā – lūgums nekavējoties ziņot policijai. Sargāsim mieru kopā – gan tiem, kas atpūšas, gan tiem, kas viņus piemin!”
Pašvaldību policijas: viss mierīgi
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka: “Pašvaldības pārziņā esošajās kapsētās iedzīvotāji šogad nav vērsušies pie pašvaldības ar sūdzībām par nozīmīgām zādzībām vai vandalismu.”
Limbažu apvienības pārvaldes vadītājs Viktors Zujevs: “Limbažu kapsētas drošības situācija ir apmierinoša, nav konstatēti zādzības un vandalisma gadījumi.”
Liepājas Kapsētu pārvalde direktors Mairis Plūksna: “Kopumā drošības situāciju Liepājas valstspilsētas kapsētās šobrīd varētu vērtēt kā apmierinošu. Pēdējā laikā kapsētās nav bijušas zādzības un vandalisma gadījumi. Nedaudz senākā pagātne ir bijuši konstatēti zādzību gadījumi (dekoratīvie stādījumi, ziedi, vāzes, svečturi), diemžēl nevienu personu par šiem pārkāpumiem nav izdevies aizturēt. Šobrīd aktuāla problēma kapsētas ir kapsētām nepiederošu atkritumu izmešana kapsētu konteineros un teritorijā, tie mēdz būt ne tikai mājsaimniecību sadzīves atkritumi, bet bieži vien arī būvniecības atkritumi un transportlīdzekļu riepas."
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas pārstāve Ērika Verze: “Noziedzīgi nodarījumi, tostarp zādzības un tīša mantas bojāšana, ir Valsts policijas kompetencē, līdz ar to mūsu rīcībā nav šādu gadījumu apkopojums.” Arī Jelgavas pašvaldības policijas pārstāve Paula Liepa teica, ka pašvaldības policijas rīcībā šādas statistikas nav, jo (zādzību un vandalisma izmeklēšana ir Valsts policijas kompetencē.”
Ventspils Komunālā pārvalde: “Ventspils pilsētas kapsētās pēdējo gadu laikā nav konstatēti ne zādzību, ne vandalisma gadījumi. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, Ventspils pilsētas kapsētu teritorijās daudzviet ir izvietotas videonovērošanas kameras, kā arī kapsētas ikdienā uzrauga Ventspils pašvaldības policija. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, drošības situācija Ventspils kapsētās ir vērtējama kā laba - regulāra teritoriju uzraudzība, videonovērošana un sadarbība ar pašvaldības policiju palīdz nodrošināt kārtību.”
Ziņu nav daudz
Policijas hronikās ziņas par noziegumiem kapos parādās salīdzinoši reti. Pēdējā gada laikā tikai pāris reizes bijuši “kliedzoši” gadījumi:
* Valsts policija jūnija sakumā lūdza saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu Daugavpils Komunālajos kapos. Pērna gada 11. septembra rītā policija saņēma informāciju, ka kapu teritorijā, aizdedzināta saimniecības ēka, kurā glabājās dažādi instrumenti, un kapu kopas. 15. septembrī policija aizturēja 2005. gadā dzimušu jaunieti, bet 16. septembrī – divus, 2004. un 2005. gadā dzimušus, jauniešus. Saskaņā ar policijas rīcībā esošo informāciju, nozieguma izdarīšanas brīdī visi trīs atradās alkohola reibumā. Par notikušo tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta dedzinot. Tāpat kriminālprocess tika sākts pēc Krimināllikuma 228. panta otrās daļas par kapa apgānīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
* Pērnā gada septembrī Bolderājas Jaunajos kapos no kādas apbedījuma vietas tika nozagtas kapu apmales. 2. septembrī ap plkst.17:30 policisti netālu no notikuma vietas apturēja automašīnu, ar kuru pārvietojās iespējamais garnadzis, un automašīnā konstatēja nozagtās apmales. Likumsargi aizturēja automašīnas vadītāju - 1986. gadā dzimušu Latvijas valstspiederīgo, kurš jau iepriekš sodīts par darbībām, kas saistītas ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka aizdomās turētais varētu būt saistīts arī ar citiem kapu apmaļu nolaupīšanas gadījumiem no apbedījumu vietām gan Rīgā, gan Pierīgā. Atgūtās kapu apmales ir atdotas to īpašniekam.
Kapu apzadzēju bizness
Savukārt plašsaziņas līdzekļos vēstis par zādzībām un vandalismu kapos parādās daudz biežāk:
* Pirms mēneša Ķekavas vecajos kapos no kādas kapavietas tika nozagta bronzas figūra apmēram 400 eiro vērtībā. Latvijas Apbedītāju asociācijā raidījumam “Bez Tabu” norādīja, ka tuvinieki, iekārtojot kapavietas, mēdz izvēlēties bronzas vai sudraba elementus, bet, diemžēl, to pamanījuši arī zagļi. Asociācijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Štreihfelds teica, ka ir bijuši pat gadījumi, kad nozagti kapakmeņi.
* Maijā par vairāku ģimeņu atdusas vietas zaimošanu Cesvainē Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu. Kapakmeņiem bija nozagti dažādi metāla elementi, un viens vai vairāki likumpārkāpēji nozuda neviena nepamanīti.
* Pērnruden laikraksts “Staburags” vēstīja, ka Aizkraukles novadā kapos nozagtas granīta apmales: “Īsā laika periodā nelikumīgas darbības notikušas vairākos Aizkraukles novada kapos. Dažos gadījumos veiktas zādzības, citos — vandālisma akti. Daži izsaka spekulācijas, ka darbības tiek veiktas ar mērķi gūt peļņu, atkārtoti pircējiem piedāvājot iegādāties granīta apmales un virsmas. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.” Piemēram, septembrī Aizkraukles Jaunajos kapos no vairākām kapu vietām nozagtas granīta virsmas.
Bargākais sods – pieci gadi cietumā
Krimināllikuma 228. pants “Kapa un līķa apgānīšana” paredz šādus sodus: * par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu - brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu; * par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās - brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu; * par noziedzīgiem nodarījumiem, ja tie saistīti ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu - brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.