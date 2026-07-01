Krievijas vēstniecības ēka Rīgā
Sabiedrība
Šodien 09:05
Valsts policija no šodienas sāks pārbaudīt visus Krievijas vēstniecības apmeklētājus
Valsts policija (VP) no trešdienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV), kura par to paziņoja otrdien pēc Ministru kabineta sēdes.
Braže skaidroja, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Braže atzīmē, ka Krievijas vēstniecība par to ir komunicējusi.
Viņa norādīja, ka pie Krievijas vēstniecības VP pārbaudīs apmeklētāju dokumentus. Braže uzsvēra, ka tādā pašā veidā dokumentu pārbaude notiek pie vairākām ārvalstu vēstniecībām Maskavā.