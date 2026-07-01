Teju 350 000 eiro gadā! Atklāts, cik lielu algu pērn saņēmis bijušais "airBaltic" pagaidu vadītājs
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis, kurš no pagājušā gada 7. aprīļa līdz 1. decembrim pildīja pagaidu izpilddirektora pienākumus, pagājušajā gadā kompānijā nopelnīja 348 868 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Vienlaikus viņš pērn deklarējis ienākumus no saimnieciskās darbības Kaufmaņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecībā "Jušķēni" 17 895 eiro apmērā, dividendes 101 eiro apmērā, kā arī procentus no bankām - 1,34 eiro apmērā. Tāpat viņš deklarējis citus ienākumus 101 440 eiro apmērā.
Deklarācija liecina, ka Cālīša īpašumā pagājušā gada beigās joprojām bija divi nekustamie īpašumi un būve Rīgā, zeme un ēkas Pāvilostā, kā arī zeme Sakas pagastā. Vienlaikus kopīpašumā viņam pagājušā gada beigās piederēja dzīvoklis, divi zemes gabali un būve Rīgā, kā arī zeme Vircavas pagastā. Tāpat viņš pagājušā gada beigās nomāja dzīvokli Rīgā.
Viņa lietošanā pagājušā gada beigās bija 2022. gada "Audi E-Tron" vieglā automašīna, kā arī 2013. gada "BMW".
Cālītis 2025. gada beigās bezskaidrā naudā bija uzkrājis kopumā 69 771 eiro, bet skaidrā naudā - 12 400 eiro.
Tāpat Cālītim pagājušā gada beigās piederēja SIA "NINTA" kapitāldaļas 1400 eiro nominālvērtībā. Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "NINTA" uz pusēm pieder Cālītim un Līgai Eglītei, kas, pēc deklarācijā minētā, ir viņa sieva.
Deklarācija liecina, ka pērn Cālītis veica piecus darījumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, kopējai summai veidojot 140 371 eiro, tostarp 58 900 eiro deklarēti kā aizdevums, 48 300 eiro kā dāvinājums, bet 33 171 eiro - kā aizdevuma atmaksa.
Cālīša deklarācijā arī atzīmēts, ka viņam pieder finanšu instrumenti kopumā 439 741 eiro un 252 566 ASV dolāru (aptuveni 214 949 eiro) nominālvērtībā.
Savukārt viņa izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, pagājušā gada beigās kopumā veidoja 587 900 eiro.
Cālītis 2024. gadā "airBaltic" operatīvās vadības direktora amatā nopelnīja 344 582 eiro.
LETA jau ziņoja, ka šā gada 30. aprīlī Cālītis atstāja "airBaltic" valdes locekļa un operatīvās vadības direktora amatu. Savukārt no 18. maija viņš sāka pildīt Portugāles aviokompānijas "euroAtlantic Airways" izpilddirektora pienākumus.
Tādējādi no 1. maija operatīvās vadības direktora un atbildīgā vadītāja pienākumus uzņēmās "airBaltic" lidojumu operāciju vecākais viceprezidents Roberts Stratings, kurš "airBaltic" strādā kopš 2025. gada janvāra un kuram ir starptautiskā aviācijas pieredze.
Tāpat vēstīts, ka "airBaltic" padome pērn 7. aprīlī nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru Martinu Gausu, kurš šajā amatā strādāja kopš 2011. gada 1. novembra. Tādējādi līdz pagājušā gada 1. decembrim "airBaltic" pagaidu izpilddirektora pienākumus pildīja Cālītis. Cālītis par "airBaltic" valdes locekli kļuva 2020. gadā.