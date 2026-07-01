Dažviet Latvijā joprojām valdīs svelme, bet pēcpusdienā daudzviet dārdēs pērkons
Foto: AFP/Scanpix
Dažviet gaiss iesils līdz +29 grādiem.
Sabiedrība

Dažviet Latvijā joprojām valdīs svelme, bet pēcpusdienā daudzviet dārdēs pērkons

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Jūlija pirmā diena Latvijā būs galvenokārt mākoņaina, tomēr dienas pirmajā pusē valsts austrumos vēl uzspīdēs saule, liecina sinoptiķu prognozes.

Dažviet Latvijā joprojām valdīs svelme, bet pēcpu...

Pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sasniegs nokrišņu zona - daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains.

Valsts austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, gaisam iesilstot līdz +27…+29 grādiem, centrālajos rajonos līdz +24...+26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāk - tur +19…+24 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss valsts austrumos būs augsts.

Galvaspilsētā debesis apmāksies, un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.
 

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