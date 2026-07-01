Jelgavas skolēni izcīna zelta un bronzas medaļas Baltijas Ģeogrāfijas olimpiādē
Ar izciliem panākumiem noslēgusies Baltijas Ģeogrāfijas olimpiāde – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieki, pārstāvot Latvijas izlasi, izcīnījuši zelta un bronzas medaļas.
Par Baltijas Ģeogrāfijas olimpiādes zelta medaļas ieguvēju kļuva Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Raivo Zimelis, savukārt Kārlis Zikmanis izcīnīja bronzas medaļu. Abi jaunieši bija Latvijas izlases sastāvā, kuru veidoja 12 skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm. Latvijas komandas panākumus papildināja arī Renāra Sprinģa izcīnītā sudraba medaļa.
Baltijas Ģeogrāfijas olimpiāde ir konkurss vidusskolēniem, kurā dalībnieki demonstrē teorētiskās zināšanas ģeogrāfijā, risina analītiskus uzdevumus un veic praktiskos lauka darbus. Šogad olimpiāde no 26. līdz 30. jūnijam norisinājās Jelgavā, pulcējot skolēnu komandas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas.
Papildus sacensību programmai dalībnieki iepazina Jelgavas un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, pilsētvidi, dabu un vietējos uzņēmumus.
Jāpiebilst, ka arī nākamgad Jelgava kļūs par nozīmīgu starptautiskās ģeogrāfijas centru – 2027. gada augustā pilsētā norisināsies Pasaules Ģeogrāfijas olimpiāde, pulcējot jaunos ģeogrāfus no visas pasaules.