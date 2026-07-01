Liepājas interjera muzejā norisināsies Ādama Tilla citronu gleznošanas meistarklase
Svētdien, 12. jūlijā, plkst. 12 Liepājas 17.-19. gs. interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” Kungu ielā 24 notiks mākslinieka Ādama Tilla gleznošanas meistarklase “Skaistais citrons/Vitamīnu lādiņš”, kas aicina dalībniekus iepazīt klasiskās eļļas glezniecības tehnikas un radīt savu darbu, iedvesmojoties no vecmeistariem.
Glezniecības vēsturē citrusaugi simbolizē pārticību un dzīves baudīšanas prieku. Citroni kļuva par iecienītu motīvu 17. gadsimta holandiešu un itāļu klusajās dabās, kur tie apliecināja bagātību, Vidusjūras reģiona eksotiku un izsmalcinātu dzīvesveidu.
Šoreiz radošā darbnīca būs īsts vasaras vitamīnu lādiņš – gleznosim citronus un iepazīsim vienu no klasiskajiem Eiropas glezniecības motīviem.
Nodarbība sāksies ar vienkāršu zīmējumu un tradicionālu pagleznojumu, lai augļus uzgleznotu senajā flāmu tehnikā. Pēc tam darbs tiks lazēts ar caurspīdīgām eļļas krāsām, papildinot attēlu ar reālistiskām detaļām, faktūrām un gaismas atspīdumiem. Eļļas krāsas ļauj strādāt smalki, detalizēti un niansēti, radot bagātīgu krāsu dziļumu.
Meistarklases laikā Ādams Tills demonstrēs dažādus tehniskos paņēmienus, atbildēs uz dalībnieku jautājumiem un stāstīs par glezniecības tradīcijām, ļaujot labāk izprast klasiskās eļļas glezniecības principus un to vēsturisko kontekstu.
Ādams Tills (dz. 1981) ir gleznotājs, kurš izglītību ieguvis Latvijā un ASV. Studējis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, kā arī vizuālo mākslu apguvis Kasperas koledžā Vaiomingas štatā. Mākslinieks aktīvi piedalās izstādēs kopš 2005. gada, rīkojis personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, kā arī regulāri pasniedz gleznošanas kursus un meistarklases.
Nodarbība paredzēta gan iesācējiem, gan tiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas – iepriekšēja sagatavotība nav obligāta. Nodarbības ilgums ir trīs stundas, un visi nepieciešamie materiāli – krāsas, otas un citi piederumi – ir iekļauti dalības maksā.