Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā atklās mākslinieces Jeļenas Glazovas izstādi “Cilvēks uzvārdā Visums”
No 2. jūlija līdz 23. augustam Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā (Mazajā zālē) būs skatāma Jeļenas Glazovas personālizstāde “Cilvēks uzvārdā Visums”. Izstāde ir mākslinieces feministiska partizānisma akts mūsdienu fallokrātijas simboliskajā teritorijā.
Uzburti pusceļā starp glezniecību un grafiku, Glazovas akvareļu suģestējošie tēli apgāž mītu par vīrieša bioloģisko pārākumu. Tie atklāj maskulīnās varas centrālo simbolu – fallu – kā protēzi, kas zaudējusi savu ierasto vietu un ļāvusies brīvo asociāciju virzītam dreifam viņpus binārās dzimumatšķirības koordinātēm.
Turpretī sievišķā anatomija Glazovas postdzimtes universā atbrīvojas no tai ierasti uzliktā trūkuma zīmoga un apliecina brīvās tapšanas nevaldāmo spēku. Šī jaunā jūtīguma avots un vienlaikus spožākais paraugs ir Cilvēks uzvārdā Visums, kura radošo stratēģiju māksliniece nepretenciozi nodēvē par glazovismu. Savos darbos Jeļena Glazova apvieno attēlus, poētiskus tekstus, eksperimentālu skaņu un instalācijas. Izstādes kurators ir filozofs Igors Gubenko.
13. augustā plkst. 17.00 norisināsies Jeļenas Glazovas izstādes “Cilvēks uzvārdā Visums” tūre ar mākslinieci un kuratoru, kā arī mākslinieces performance.
Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos "Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas" mājaslapā un sociālo tīklu kontos.
Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības izstāžu zāle, kuras fokusā ir laikmetīgās mākslas procesi un parādības. Tā ir platforma mūsdienu kultūras izzināšanai un sarunai par mākslas lomu 21. gadsimtā ar mērķi kļūt par lokālās sabiedrības dzīves būtisku pieturpunktu. Plašāka informācija ir pieejama šeit.