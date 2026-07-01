Emocijas un māksla: ārstes Ilzes Aizsilnieces piemiņai veltītā multimediālā izstāde "Kā tu šodien jūties? Emociju pratība" Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā
No 2. jūlija līdz 13. septembrim Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā skatāmā multimediālā izstāde "Kā tu šodien jūties? Emociju pratība" kļūs par daļu no starptautiska pētījuma par mākslas pieredzi un nozīmi cilvēka dzīvē, ko īsteno Jeila Universitātes Emocionālās inteliģences centrs (Yale Center for Emotional Intelligence).
Pētījuma mērķis ir izzināt, kā cilvēki piedzīvo mākslu, kādas emocijas, atmiņas un asociācijas tā rosina, kā arī to, kā mākslas pieredze ietekmē cilvēka izpratni par sevi un apkārtējo pasauli. Izstādes apmeklētāji tiks aicināti brīvprātīgi piedalīties pētījumā, aizpildot anonīmu aptauju par savu pieredzi izstādē.
Izstāde veltīta ārstes Ilzes Aizsilnieces (1966–2025) piemiņai. Tās centrā ir sešas pamatemocijas – bailes, dusmas, prieks, skumjas, riebums un pārsteigums –, kuras caur 28 Latvijas mākslinieku darbiem aicina domāt par emociju nozīmi cilvēka dzīvē, attiecībās, garīgajā un fiziskajā veselībā. Ekspozīcija veidota kā telpa sarunai ar sevi, kurā mākslas darbi aicina pievērst uzmanību savām emocijām, mācīties tās atpazīt, izprast un pieņemt.
"Mēs bieži sev vaicājam, kādu ideju sevī iemieso mākslas darbs un kāda ir tā nozīme. Taču ne mazāk svarīgi ir saprast, kāpēc viens un tas pats darbs dažādos cilvēkos var raisīt tik atšķirīgas emocijas, asociācijas, atmiņas un pārdomas. Mākslas darba nozīme neveidojas tikai mākslinieka iecerē – tā rodas arī skatītāja pieredzē. Tāpēc mums šķiet īpaši vērtīgi, ka izstāde "Kā tu šodien jūties? Emociju pratība" kļuvusi par daļu no Jeila Universitātes pētījuma, kas pēta mākslas pieredzi un tās ietekmi uz cilvēku," saka izstādes kuratores Una Meistere un Daiga Rudzāte.
Pētījumu vada Jeila Universitātes Emocionālās inteliģences centra pētniece Dr. Zorana Ivčeviča Pringle, kuras zinātniskā darbība saistīta ar emociju, radošuma un mākslas pieredzes izpēti. Pētījuma ietvaros iegūtie dati palīdzēs labāk izprast, kā cilvēki veido personisku saikni ar mākslas darbiem un kāda loma šajā procesā ir emocijām, atmiņām, asociācijām un personiskajai pieredzei.
Izstādē piedalās dažādu paaudžu Latvijas mākslinieki: Kristaps Ancāns, Ēriks Apaļais, Kristians Brekte, Andris Breže, Aleksandrs Breže, Anna Ceipe, Kristiāna Dimitere, Reinis Dzudzilo, Miķelis Fišers, Indriķis Ģelzis, Helēna Heinrihsone, Brenda Jansone, Marks Halsons, Frančeska Kirke, Maija Kurševa, Katrīna Lipšāne, Laimdota Malle, Sarmīte Māliņa, MAREUNROL’S, Ģirts Muižnieks, Pauls Rietums, Ilze Rukšāne, Līga Spunde, Krista Vindberga-Auzniece, Artūrs Virtmanis, Amanda Ziemele, Otto Zitmanis un Paula Zvane.
Izstāde būs skatāma no 2. jūlija līdz 13. septembrim Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā, Kungu ielā 3.
Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības izstāžu zāle, kuras fokusā ir laikmetīgās mākslas procesi un parādības. Tā ir platforma mūsdienu kultūras izzināšanai un sarunai par mākslas lomu 21. gadsimtā ar mērķi kļūt par lokālās sabiedrības dzīves būtisku pieturpunktu. Plašāka informācija ir atrodama šeit.