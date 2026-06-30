Ratnieks pauž versiju par Ulmaņa gatves ugunsgrēka cēloni, postažas rajonā aizliegti dronu lidojumi
Saistībā ar plašo ugunsgrēku Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā Valsts policija noteikusi bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lidojumu ierobežojumus virs notikuma vietas, pavēstījusi policija. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) minējis ugunsgrēka izcelšanās iespējamo versiju.
Valsts policija norāda, ka operatīvie dienesti turpina darbu ugunsgrēka vietā, kur dega noliktavas tipa ēka, tādēļ, lai netraucētu ugunsdzēsības un glābšanas darbus, saskaņā ar likuma "Par aviāciju" normām virs notikuma vietas noteikta ierobežota lidojumu zona droniem. Nepieciešamības gadījumā tās darbības termiņš var tikt pagarināts.
Policija atgādina, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi nedrīkst ierobežot vai kavēt valsts institūciju darbības, kas saistītas ar reaģēšanu uz ārkārtas situācijām un to seku likvidēšanu. Lidojumus avārijas, negadījuma vai ugunsgrēka vietā drīkst veikt tikai pēc saskaņošanas ar darbu vadītāju.
Tāpat Valsts policija aicina iedzīvotājus ievērot noteiktos ierobežojumus un netraucēt operatīvo dienestu darbu, norādot, ka šajā teritorijā pastiprināti uzraudzīs dronu lidojumus.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) sociālajos tīklos paudis, ka iespējamais ugunsgrēka cēlonis varētu būt neuzmanīga rīcība ar autogēnu metāla konstrukciju griešanas darbu laikā. Par ugunsgrēka cēloņiem oficiālu secinājumu pagaidām nav.
🔥 Par ugunsgrēku Kārļa Ulmaņa gatvē 2K-2, Rīgā. Dega 3500 m² no kopējās 21 000 m² teritorijas. No degošās ēkas evakuēti 200 cilvēki, no blakus ēkām – 180 cilvēki. Cietušo un bojāgājušo nebija. Satiksme atjaunota plkst. 20.10. Iespējamais ugunsgrēka cēlonis : neuzmanīga rīcība ar…— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) June 30, 2026
Jau ziņots, ka otrdienas vakarā ierobežota liesmu izplatīšanās ugunsgrēkā Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur dega noliktavas tipa ēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējās aptuveni 200 cilvēki, bet no apkārtējām ēkām evakuēti vēl 180 cilvēki. Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti plaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēki. Ugunsdzēsēji joprojām turpina darbu notikuma vietā, pārbaudot degušās telpas un ēkas konstrukcijas.
VUGD informēja, ka izsaukumu uz notikuma vietu saņēma plkst. 15.52. Ņemot vērā lielo degšanas platību, blīvo apbūvi un ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, tika izsludināta augstākā ugunsgrēka bīstamības pakāpe. Dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji, 10 autocisternas, trīs autokāpnes un glābšanas automobilis.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā aģentūrai LETA norādīja, ka mediķi notikuma vietā dežurē un informācijas par cietušajiem patlaban nav.
Bīstams ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; 30.06.2026.
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2, noliktavā izcēlies plašs ugunsgrēks. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, ...