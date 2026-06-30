Liepājā aiztur iespējamos velosipēdu zagļus
Valsts policijas amatpersonas aizturējušas divus vīriešus aizdomās par velosipēdu zādzību izdarīšanu Liepājā, kas notikušas šajā mēnesī. Vienam no aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un aicina atsaukties velosipēdu zādzībās cietušos.
Šā gada jūnijā Valsts policijā saņemta informācija par vairāku velosipēdu zādzībām. Proti, 6. jūnijā konstatēts, ka Liepājā, Dārza ielā no daudzdzīvokļu nama kāpņu telpas piektā stāva nozagts velosipēds. Vēlāk tajā pašā adresē, bet stāvu zemāk konstatēta cita velosipēda zādzība. Tāpat Klaipēdas ielā konstatēts, ka no daudzdzīvokļu mājas pagalma tika nozagts velosipēds, kurš bija novietots stāvēšanai, un Liepājā, Lielā ielā konstatēts, ka no velosipēdu novietnes nozagts velosipēds.
Valsts policija Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un 25. jūnijā aizdomās par zādzību izdarīšanu aizturēja vīrieti. Sestdien, 27. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas ir stājies spēkā. Savukārt vakar, 29. jūnijā, aizturēts vēl viens vīrietis aizdomās par zādzību veikšanu un rīt, 1.jūlijā plānots doties uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu.
Abi vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un tikuši sodīti. Valsts policija turpina skaidrot arī vīriešu saistību ar citām velosipēdu zādzību Liepājā. Tāpat Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri ir konstatējuši velosipēdu zādzību, taču nav par to ziņojuši Valsts policijai.
Likumsargi iedzīvotājiem atgādina, ka daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas un koplietošanas telpas nav drošas divriteņu glabāšanai. Vislabāk divriteni uzglabāt slēdzamās telpās, kur tam nepiederošās personas nevar piekļūt.
Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.