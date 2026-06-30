Nelaime Jēkabpilī: jauniete zaudējusi dzīvību iecienītā peldvietā, varbūt pat daudzu nepamanīta
Jēkabpilī notikusi traģēdija — pirmdienas vakarā peldēties uz populāro Radžu ūdenskrātuvi devās 18 gadus veca jauniete. Kad viņa mājās tā arī neatgriezās, tika sākta meklēšana, kas otrdien noslēgusies bēdīgi, vēsta portāls “lsm.lv”.
Ūdenskrātuves saimniecības pārzinis Artis Bokāns pavēstīja, ka mirušo jaunieti otrdien atrada aiz bērnu bojas. “Kāda pusstunda pagāja, stunda varbūt, kad strādnieki, kas šeit bija tālāk aiz pludmales, jau bija pirmie ievērojuši un arī es tad biju pamanījis, ka parādījās kaut kas uz ūdens tur, kur nevajadzētu nekam būt. Tieši aiz bērnu bojas. Dziļums bija kaut kāds pusotrs metrs tur, kur viņa bija uzpeldējusi,” viņš sacīja.
Radžu ūdenskrātuves galvenajā peldvietā no pulksten 10 līdz plkst. 21 strādā glābēji, bet šobrīd nav zināms, vai meitene dzīvību zaudēja viņu darba laikā. Glābējs Toms, kurš strādāja pirmdien, izteicās, ka “nebija nekādu zīmju, ka te kāds būtu slīcis vai kaut kas tāds”, tomēr tā kā karstajā laikā cilvēku bija ļoti daudz, ne visiem bija iespējams izsekot.
Radžu ūdenskrātuves Zilā karoga pludmale ir populārākā peldvieta Jēkabpilī, un arī otrdien pa dienu atpūtnieku netrūka, norāda lsm.lv.
Šogad Jēkabpils novadā šis ir pirmais ūdenstilpē bojā gājušais cilvēks, bet visā Latvijā — bojā gājuši jau 38, no kuriem 18 atrasti miruši peldsezonā, kas sākusies 15. maijā.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) norādījis, ka būtu lietderīgi izvērtēt iespēju noslīkušu cilvēku meklēšanai iegādāties zemūdens dronus, kuru pašlaik tā rīcībā nav. Ņemot vērā iegūtās zināšanas par Ukrainas pieredzi robotizētās tehnikas izmantošanā gan noslīkušo personu meklēšanā, gan citos izsaukumos, būtu lietderīgi izvērtēt šādu tehnoloģiju iegādi arī VUGD vajadzībām, aģentūrai LETA atzina dienestā.
Zemūdens dronu izmantošana varētu būtiski atvieglot meklēšanas darbus ūdenstilpēs, ļaujot apsekot teritoriju zem ūdens. Tas savukārt ļautu VUGD cilvēkresursus vairāk novirzīt nevis ilgstošai noslīkušo personu meklēšanai, bet gan izcelšanas darbu veikšanai pēc objekta atrašanās vietas noteikšanas, norādīja dienestā.
Karstajam laikam turpinoties, VUGD atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdenstilpi, var novest pie traģiskām sekām - smagām traumām vai noslīkšanas.
Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.