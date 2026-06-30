Krievijas vēstniecības ēka, pie kuras mēdz notikt dažādas protesta akcijas.
Runā Rīga
Šodien 19:45
Rīgā pārbaudīs Krievijas vēstniecības apmeklētāju dokumentus
Valsts policija (VP) no trešdienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV), kura otrdienas sēdē pildīja aizsardzības ministra pienākumus.
Braže skaidroja, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Braže atzīmē, ka Krievijas vēstniecība par to ir komunicējusi.
Viņa norādīja, ka pie Krievijas vēstniecības VP pārbaudīs apmeklētāju dokumentus. Braže uzsvēra, ka tādā pašā veidā dokumentu pārbaude notiek pie vairākām ārvalstu vēstniecībām Maskavā.