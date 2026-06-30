Rīgā pārbaudīs Krievijas vēstniecības apmeklētāju dokumentus
Foto: Paula Čurkste/LETA
Krievijas vēstniecības ēka, pie kuras mēdz notikt dažādas protesta akcijas.
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Rīgā pārbaudīs Krievijas vēstniecības apmeklētāju dokumentus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Valsts policija (VP) no trešdienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV), kura otrdienas sēdē pildīja aizsardzības ministra pienākumus.

Rīgā pārbaudīs Krievijas vēstniecības apmeklētāju ...

Braže skaidroja, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Braže atzīmē, ka Krievijas vēstniecība par to ir komunicējusi.

Viņa norādīja, ka pie Krievijas vēstniecības VP pārbaudīs apmeklētāju dokumentus. Braže uzsvēra, ka tādā pašā veidā dokumentu pārbaude notiek pie vairākām ārvalstu vēstniecībām Maskavā.

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