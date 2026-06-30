Normunds Zanders (foto: Valsts policija)
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Šodien 19:11
Meklē 1982. gadā dzimušo Normundu Zanderu, ar kuru pēdējā saziņa bija 25. jūnijā Londonas lidostā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Normundu Zanderu, ar kuru saziņa pēdējo reizi bija šā gada 25. jūnijā, kad persona atradās Londonas lidostā. Kopš tā brīža personas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, brūni mati, bārda brūnā krāsā. Bija ģērbies melnas krāsas t-kreklā uz kura attēlots ērglis, melnas sporta apavos "Nike", līdzi melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!