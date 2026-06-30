Rīgā piesārņots gaiss: brīdina iedzīvotājus, bloķēta satiksme pēc plašā ugunsgrēka Ulmaņa gatvē. VIDEO, FOTO
Otrdien Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, saistībā ar plašo ugunsgrēku konstatēts paaugstināts gaisa piesārņojums, pavēstīja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Pamatojoties uz meteoroloģiskajiem datiem un atmosfēras izkliedes modelēšanu, dūmu un citu emisiju plūsma no ugunsgrēka vietas šovakar un naktī virzīsies dienvidu-dienvidrietumu virzienā, tostarp Lietuvas virzienā.
Degšanas rezultātā gaisā var paaugstināties cieto daļiņu, melnā oglekļa, oglekļa monoksīda, gaistošo organisko savienojumu un citu degšanas produktu koncentrācijas, uzsver LVĢMC. Vietām iespējama dūmu smaka un neliela redzamības pasliktināšanās.
Bīstams ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; 30.06.2026.
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2, noliktavā izcēlies plašs ugunsgrēks. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, ...
Iedzīvotājiem dūmu ietekmes zonās ieteicams ierobežot uzturēšanos ārpus telpām, turēt aizvērtus logus un ventilācijas atveres un izvairīties no intensīvas fiziskas slodzes ārā. Īpaša piesardzība nepieciešama bērniem, senioriem un cilvēkiem ar elpceļu saslimšanām.
VUGD informēja, ka, sajūtot dūmu smaku Kārļa Ulmaņa gatves sākuma un Bieķensalas rajonā, iedzīvotājiem ēkās jāaizver logi un durvis, jāizslēdz ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, kā arī jāizvairās no braukšanas ar automašīnu minētajā apkārtnē. Kā aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, mediķi notikuma vietā dežurē, un patlaban nav informācijas, ka būtu cietušie.
LVĢMC informē, ka situācija tiek uzraudzīta, un nepieciešamības gadījumā tiks sniegta papildu informācija.
Saistībā ar ugunsgrēku ir bloķēta satiksme no Mūkusalas apļa līdz uzbrauktuvei Kārļa Ulmaņa gatvē, informēja Valsts policijā. SIA "Rīgas satiksme" informē, ka ugunsgrēka dēļ 4. un 19. maršruta trolejbusi Ziepniekkalna virzienā izlaiž pieturvietu "Mūkusalas rotācijas aplis". Savukārt 19. maršruta trolejbusi, kas nav aprīkoti ar dīzeļģeneratoru, tiek novirzīti caur Mūkusalas rotācijas apli atpakaļ centra virzienā.
Savukārt SIA “Preses serviss” brīdinājis, ka šis ugunsgrēks var apdraudēt rītdien plānotās preses piegādes.
Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību un ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi, un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar desmit autocisternām, trim autokāpnēm un glābšanas auto.