“Preses serviss” brīdina: Ulmaņa gatves ugunsgrēka rezultātā iespējami traucējumi rītdien plānotajās preses piegādēs
SIA “Preses serviss” komentējis otrdien notikušo vērienīgo ugunsgrēku ražošanas telpās Ulmaņa gatvē 2, Rīgā, kur atrodas arī uzņēmuma noliktava.
"Cienījamie partneri, informējam, ka ražošanas telpās Ulmaņa gatvē 2, Rīgā, kur atrodas arī SIA “Preses serviss” noliktava, ir izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas veic ugunsgrēka ierobežošanas un lokalizēšanas darbus. SIA “Preses serviss” noliktavu šobrīd ugunsgrēks nav skarta. Tomēr, ņemot vērā “Preses serviss” nozīmi preses izdevumu šķirošanā un sagatavošanā piegādēm visā Latvijā, situācijas attīstības gadījumā iespējami traucējumi rītdien plānotajās preses piegādēs. Uzņēmums cieši seko situācijas attīstībai un sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem. Tiklīdz būs pieejama papildu informācija par iespējamo ietekmi uz piegāžu procesu, tā nekavējoties tiks sniegta partneriem," teikts paziņojumā.
Bīstams ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; 30.06.2026.
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2, noliktavā izcēlies plašs ugunsgrēks. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, ...
Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk kā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, trīs autokāpnēm un glābšanas auto.
VUGD informēja, ka, sajūtot dūmu smaku Kārļa Ulmaņa gatves sākuma un Bieķensalas rajonā, iedzīvotājiem ēkās jāaizver logi un durvis, jāizslēdz ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, kā arī jāizvairās no braukšanas ar automašīnu minētajā apkārtnē.
Kā aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, mediķi notikuma vietā dežurē, un patlaban nav informācijas, ka būtu cietušie.
Bijušās rūpnīcas "Straume" industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatvē 2 īpašnieks ir investīciju kompānijas "Merito Partners" dibināts investīciju fonds. "Merito Partners" aģentūrai LETA sacīja, ka kompānijas rīcībā patlaban vēl nav plašākas informācijas par ugunsgrēku, un kuru tieši nomnieku tas skāris.
Investīciju uzņēmuma "Merito Partners" specializētā nekustamā īpašuma fonds "Merito Real Estate Special Fund III" 2024. gada oktobrī iegādājās bijušās rūpnīcas "Straume" industriālo ēku kompleksu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē. Darījuma summu fonds neatklāja. Īpašums iegādāts, izmantojot "BluOr Bank" aizdevumu četru miljonu eiro apmērā.
Ēku komplekss celts 20. gadsimta 70. gados kā ražošanas ēkas rūpnīcai "Straume". Teritorijā izvietoto ēku kopējā platība ir 40 000 kvadrātmetru.
Industriālo ēku kompleksa telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu, tostarp transporta un loģistikas, drukas un iepakojuma, vieglās rūpniecības, ražošanas, mazumtirdzniecības un citu jomu uzņēmēji.
"Merito Partners" ir ieguldījumu uzņēmums, kas pārvalda jau vairāk nekā 10 investīciju fondus un vada vairāk nekā 20 ilgtspējīgas enerģijas, specializētā nekustamā īpašuma un ilgtermiņa investīciju projektus vismaz 150 miljonu eiro apmērā. "Merito Partners" fondos savus līdzekļus ieguldījuši 220 privātie un institucionālie Latvijas investori.
"Merito Partners" 2025. gadā strādāja ar 1,428 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 27 885 eiro zaudējumus.
"Merito Partners" reģistrēta 2022. gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 1,25 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmuma īpašnieki ir Aigars Kesenfelds (67,96%), Mārtiņš Baumanis (11,78%), Mikus Janvars (8,9%), Jānis Pizičs (7,06%), Laila Hartmane (1,79%), Vairis Dmitrijevs (1,77%) un Kārlis Urbāns (0,76%).