VIDEO: Rīgā izcēlies plašs ugunsgrēks; notiek cilvēku evakuācija
Rīgā, K. Ulmaņa gatvē, iespējams, noliktavas ēkā ir izcēlies ugunsgrēks un gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums, informē Valsts ugunsdzēsībās un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 15.52 VUGD saņēma informāciju, ka K.Ulmaņa gatvē Rīgā iespējams trīsstāvu mūra noliktavas ēkā ir izcēlies ugunsgrēks un gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums.
Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk kā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, trīs autokāpnēm un glābšanas auto.
Sajūtot dūmu smaku K.Ulmaņa gatves sākuma un Bieķensalas rajonā, aicinām iedzīvotājus ēkās aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, kā arī izvairīties no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) sociālajos medijos informē, ka noliktavā esot noticis sprādziens un cilvēki evakuējas.
Plkst. 15.52 VUGD saņēma informāciju, ka K.Ulmaņa gatvē Rīgā iespējams noliktavas ēkā ir izcēlies ugunsgrēks un gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums. Ugunsgrēka dzēšanas darbiem piesaistīti ievērojami VUGD resursi - notikuma vietā jau strādā un uz to dodas vairāk kā 20 ugunsdzēsēji…— VUGD (@ugunsdzeseji) June 30, 2026