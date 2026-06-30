Jorģa Zemitāna tiltu atvērs satiksmei
No 2. jūlija Jorģa Zemitāna tiltā autotransporta satiksmei tiks atvērtas visas braukšanas joslas, katrā virzienā 2 braukšanas joslas un 1 sabiedriskā transporta josla, būtiski uzlabojot satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem.
Lai gan transportlīdzekļu satiksme pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu (ietvi un veloceļu) vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu, kā arī tilta savienojumu ar mobilitātes punkta "Zemitāni" kāpnēm, liftiem un eskalatoriem izbūve.
Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darbi turpinās noslēdzošajā posmā. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 24,2 miljoni eiro. Projekta mērķis ir ne tikai uzlabot tilta tehnisko stāvokli un drošību, bet arī izveidot mūsdienīgu satiksmes infrastruktūru ar veloceļiem, plašākām ietvēm un pilnīgu vides pieejamību.
Līdz būvdarbu pabeigšanai gājēju kustība pa Jorģa Zemitāna tiltu saglabājas slēgta. Iedzīvotāji aicināti izmantot blakus esošo dzelzceļa stacijas gājēju tiltu vai sabiedrisko transportu.