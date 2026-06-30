Par vairākām velosipēdu zādzībām Liepājā aizturēti divi vīrieši - aicina atsaukties cietušos
Valsts policijas amatpersonas aizturējušas divus vīriešus aizdomās par velosipēdu zādzībām Liepājā, kas notikušas šajā mēnesī. Cietušos aicina atsaukties.
Vienam no aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un aicina atsaukties velosipēdu zādzībās cietušos.
Šā gada jūnijā Valsts policijā saņemta informācija par vairāku velosipēdu zādzībām. 6. jūnijā konstatēts, ka Liepājā, Dārza ielā no daudzdzīvokļu nama kāpņu telpas piektā stāva nozagts velosipēds. Vēlāk tajā pašā adresē, bet stāvu zemāk konstatēta cita velosipēda zādzība. Tāpat Klaipēdas ielā konstatēts, ka no daudzdzīvokļu mājas pagalma tika nozagts velosipēds. Arī Lielā ielā zagļi uzdarboušies.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un 25. jūnijā aizdomās par zādzību izdarīšanu aizturēja vīrieti. Sestdien, 27. jūnijā, Valsts policija devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas ir stājies spēkā. Savukārt vakar, 29. jūnijā, aizturēts vēl viens vīrietis aizdomās par zādzību veikšanu. Rīt, 1.jūlijā, plānots doties uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu.
Abi vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un tikuši sodīti. Valsts policija turpina skaidrot arī vīriešu saistību ar citām velosipēdu zādzību Liepājā. Tāpat Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri ir konstatējuši velosipēdu zādzību, taču nav par to ziņojuši Valsts policijai.