Rīgas pašvaldība pirms Jāņiem dzimušo trīnīšu vecākiem piešķir 7500 eiro pabalstu
Otrdien, 30. jūnijā, Rīgas pašvaldība piešķīra vienreizēju 7500 eiro pabalstu rīdzinieku ģimenei, kurā šā gada 18. jūnijā pasaulē nākuši trīnīši – trīs braši puikas.
Mazie rīdzinieki piedzima Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Perinatālās aprūpes centrā. “Katrs bērns, kurš piedzimst Rīgā, ir priecīgs notikums visai mūsu pilsētai. Tāpēc šis pabalsts ir svarīgs atbalsts ģimenei brīdī, kad vienlaikus pasaulē nāk trīs bērni. Taču ar finansiālu palīdzību vien nepietiek. Mūsu uzdevums ir veidot Rīgu par pilsētu, kur jaunajām ģimenēm gribas palikt – ar pieejamiem bērnudārziem, kvalitatīvu izglītību, drošu un zaļu vidi un pakalpojumiem, kas atvieglo ikdienu,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Vienreizējais pabalsts piešķirts atbilstoši Rīgas pašvaldības noteiktajai kārtībai, kas paredz finansiālu atbalstu ģimenēm, kurās vienās dzemdībās pasaulē nāk trīs vai vairāk bērnu.
Jauns.lv jau rakstīija, ka 18. jūnijā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā pasaulē nāca trīnīši - trīs puikas. Brālīšiem doti skanīgi un latviski vārdi - Raitis, Raivis un Artūrs.