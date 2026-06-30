Liepājnieki aptaujā par vērtīgāko zaļo zonu atzīst Jūrmalas parku
Liepājā noslēgusies aptauja par zaļo zonu attīstību, kurā iedzīvotāji augstu novērtēja dabisko vidi un pieejamību, vienlaikus izceļot Jūrmalas parku kā vērtīgāko teritoriju un aicinot prioritāri atjaunot rotaļu laukumus, segumus un nodrošināt dzeramo ūdeni. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti pilsētas zaļās infrastruktūras plānojumā projekta GREEN ietvaros.
Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par Liepājas zaļo zonu attīstību. Liepājnieki augstu vērtē pilsētas dabisko vidi un tās pieejamību, vienlaikus skaidri norādot uz konkrētām teritorijām un infrastruktūras elementiem, kuros nepieciešams veikt uzlabojumus, liecina projekta GREEN ietvaros realizētā aptauja.
Izvērtējot esošās vērtīgās zaļās teritorijas, aptaujas dalībnieki kopumā ir identificējuši aptuveni 30 vietas, kurām kopā piešķirti 113 punkti. Kā vērtīgākā teritorija ar 29 punktiem ir atzīts Jūrmalas parks, tam seko Zirgu sala un Raiņa parks, kas katrs saņēmis pa 12 punktiem. Tāpat iedzīvotāji kā augstvērtīgas zaļās zonas minējuši pilsētas pludmali, Lāčplēša dārzu un Ventspils ielas parku. Par būtiskākajiem faktoriem šajās teritorijās respondenti uzskata dabisko vidi, klusumu, piejūras priežu audzes un ūdens tuvumu. Analizējot šo vietu kvalitāti, 80 gadījumos fiksēts, ka teritorijas ir viegli pieejamas, 58 gadījumos norādīts uz ērtu un pietiekamu labiekārtojumu un segumu, 49 gadījumos uzteikti kvalitatīvi un daudzveidīgi apstādījumi, savukārt 37 gadījumos kā pietiekams novērtēts apgaismojums.
Kā teritorijas, kurās nepieciešami uzlabojumi, respondenti ir identificējuši aptuveni 28 vietas, kopumā piešķirot 94 punktus. Iedzīvotāju sniegtajos komentāros dominē piecas būtiskākās tēmas, kas saistītas ar infrastruktūras atjaunošanu, labiekārtojuma papildināšanu, ūdens pieejamību, apstādījumu uzlabošanu un aktīvās atpūtas infrastruktūru. Kā prioritāri veicamie darbi atzīti nolietotu rotaļu laukumu renovācija, segumu maiņa un dzeramā ūdens krānu uzstādīšana. Starp teritorijām, kurās visvairāk nepieciešami uzlabojumi, iedzīvotāji minējuši Raiņa parku (10 punkti), Ventspils ielas parku (6 punkti) un Pērkones kanāla malas (6 punkti), kā arī Lāčplēša dārzu un Liepājas ezera piekrasti.
Vērtējot pilsētvides attīstības potenciālu, respondenti ir atzīmējuši 99 punktus Liepājas teritorijā, kur būtu mērķtiecīgi veidot jaunus skvērus, parkus vai mežaparkus (40 punkti). Tāpat 35 gadījumos norādīts uz nepieciešamību veidot tematiskas zaļās zonas, kā piemērus minot Dienvidu fortu teritoriju, Tirdzniecības kanāla Jaunliepājas pusi un Karostas kanāla malu. Savukārt 37 gadījumos uzsvērta dabisko teritoriju saglabāšanas nozīmība, attiecinot to galvenokārt uz jūras piekrastes un Liepājas ezera piekrastes teritorijām, kā arī atsevišķām vietām Karostā un citviet pilsētā.
Aptauja tika organizēta laikā no 30. aprīļa līdz 29. maijam tiešsaistes platformā survey123 ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par esošo zaļo teritoriju kvalitāti, nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī identificēt potenciālās vietas jaunu zaļo zonu izveidei un saglabāšanai. Aptaujā piedalījās 85 respondenti. Iegūtie aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā un iespēju robežās iekļauti Liepājas zaļās infrastruktūras attīstības tematiskajā plānojumā, kuru izstrādā personu apvienība “RP-AIPI”.
Iedzīvotāju viedokļa apzināšana un plānošanas dokumenta izstrāde norisinās Eiropas Savienības Interreg Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LL-00253 "Ilgtspējīgas un ekoloģiskas vides attīstība Šauļu pilsētas un Liepājas valstspilsētas apkaimēs” (GREEN) ietvaros. Koncepcijas izstrādes kopējās izmaksas ir 86 394 eiro, no kurām 80 % jeb 69 115,20 eiro sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 10 % jeb 8 639,40 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums un 10 % jeb 8 639,40 eiro – pašvaldības budžeta līdzekļi.