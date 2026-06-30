Pāvilostas Mūzikas skolas instrumentu klāstu papildina ar jaunu ģitāru
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola ar Valsts kultūrkapitāla fonda un pašvaldības atbalstu iegādājusies jaunu 3/4 klasisko ģitāru, lai uzlabotu jaunāko klašu ģitārspēles apmācību. Projekta kopējās izmaksas bija 395 eiro, no kuriem VKKF piešķīra 350 eiro, veicinot kvalitatīvas mūzikas izglītības pieejamību Pāvilostā.
Valsts kultūrkapitāla fonda 2026. gada 1. projektu konkursā atbalstu saņēma piecas Dienvidkurzemes novada pašvaldības ieceres. Viens no tām bija mūzikas instrumentu iegāde Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola par projekta līdzekļiem iegādājusies jaunu 3/4 klasisko ģitāru, kas būs piemērota jaunāko klašu audzēkņu vajadzībām un palīdzēs pilnveidot ģitārspēles apmācību.
VKKF šim mērķim piešķīra 350 eiro, savukārt kopējās projekta izmaksas bija 395 eiro. Atlikušo finansējuma daļu nodrošināja pašvaldība. Jaunais instruments papildinās skolas instrumentu klāstu un veicinās kvalitatīvu mūzikas izglītības pieejamību Pāvilostā.
Īsteno Valsts kultūrkapitāla fonda projektus
Valsts kultūrkapitāla fonda 2026.gada 1.projektu konkursā saņemts atbalsts piecām Dienvidkurzemes novada pašvaldības iecerēm:
- Aizputes novadpētniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Aizpute- pieturvieta Kurzemes pasta ceļā” izveide (VKKF piešķīris 14500,00 eiro, kopā nepieciešami 49 988,00 eiro),
- Dienvidkurzemes novada arheoloģisko rotu un ieroču restaurācija Aizputes novadpētniecības muzeja “Atvērtā krājuma” ekspozīcijai (VKKF piešķīris 2700,00 eiro, kopā nepieciešami 3315,00 eiro),
- Mūzikas instrumentu iegāde Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (VKKF piešķīris 350,00 eiro, kopā nepieciešami 395,00 eiro),
- Grafikas preses iegāde Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes papildināšanai (VKKF piešķīris 1662,00 eiro, kopā nepieciešami 1898,54 eiro),
- Aizputes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (VKKF piešķīris 1900,00 eiro, kopā nepieciešami 2034,00 eiro).
Līdzfinansējumu projektu īstenošanai nodrošina Dienvidkurzemes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem.
Projektus paredzēts īstenot 2026. gadā, savukārt, Aizputes novadpētniecības muzeja jauno ekspozīciju paredzēts atklāt 2027. gada otrajā pusē.
Apstiprināto projektu ietvaros paredzēts Aizputes novadpētniecības muzejā izveidot jaunu pastāvīgo ekspozīciju “Aizpute- pieturvieta Kurzemes pasta ceļā”, veikt Aizputes novadpētniecības muzeja arheoloģisko rotu un ieroču restaurāciju, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolai iegādāties jaunu 3/4 klasisko ģitāru un grafikas presi kā arī Aizputes Mākslas skolai iegādāties jaunu fotoaparātu un projektoru mācību procesu pilnveidei.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 2025. gada 3. konkursā apstiprināti četri VKKF projekti:
- Apriķu muižas durvju komplekta restaurācija (VKKF piešķīris 8520,00 eiro, kopējais finansējums 9000,10 eiro),
- Aizputes Livonijas ordeņa pils tehniskā apsekošanas atzinuma izstrāde (VKKF piešķīris 5000,00 eiro, kopējais finansējums 5250,00 eiro),
- Aizputes Livonijas ordeņa pils arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (VKKF piešķīris 3000,00 eiro, kopējais finansējums 3260,00 eiro),
- Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma priekšmeta-padomju okupācijas režīma represiju liecības-vīriešu ziemas mēteļa restaurācija (VKKF piešķirtais un kopējais finansējums 3660,00 eiro).