Latvijas Goda ģimenēm pieejams atbalsts azbestu saturošā šīfera nodošanai
Latvijā turpinās Azbesta atbalsta programma, kas 2026. gadā nodrošina Latvijas Goda ģimenēm bezmaksas azbestu saturošā šīfera savākšanu un apglabāšanu, lai mazinātu veselības un vides riskus. Pieteikumi iesniedzami līdz 2026. gada 17. jūlijam.
Azbestu saturošais šīferis joprojām ir viens no bīstamākajiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem – tā šķiedras, nonākot gaisā, var radīt veselības riskus. Latvijā uz ēku jumtiem joprojām atrodas ievērojams daudzums šī materiāla, tādēļ īpaši svarīga ir tā droša demontāža, savākšana un apglabāšana. Lai mazinātu riskus cilvēku veselībai un veicinātu videi drošu azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanu, Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu 2026. gadā turpina Azbesta atbalsta programmu, nodrošinot Latvijas Goda ģimenēm iespēju bez maksas nodot apglabāšanai azbestu saturošo šīferi.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2026. gada 17. jūlijam.
Atbalstam var pieteikties Latvijas Goda ģimenes, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
- no vienas mājsaimniecības var pieteikties viens pretendents;
- nodot var no 0,2 tonnām (aptuveni 10 loksnes) līdz 3 tonnām (aptuveni 150 loksnes);
- nekustamajam īpašumam, kur atrodas šīferis, jābūt pretendenta īpašumā vai kopīpašumā;
- īpašumā nedrīkst būt reģistrēta komercdarbība.
Programmas ietvaros tiek segtas visas ar azbestu saturošā šīfera apsaimniekošanu saistītās izmaksas – iepakojums, iepakošana, transportēšana un nodošana apglabāšanai poligonā. Kopējais plānotais finansējums 2026. gadā ir 300 000 eiro.
Pieteikumu var iesniegt:
- elektroniski (ar e-parakstu parakstītu pieteikuma veidlapu),
- sūtot uz e-pasta adresi pasts@kem.gov.lv,
- KEM eAdresi portālā Latvija.lv,
- klātienē vai pa pastu, sūtot uz KEM Lietvedību Latgales ielā 165, Rīgā, LV - 1019.
Pirms pieteikšanās aicinām iepazīties ar programmas nolikumu (pieejams šeit), savukārt pieteikuma veidlapa pieejama šeit.
Apstiprinājums atbalsta saņemšanai tiks nosūtīts uz atbalsta pieteicēja e-pasta adresi, no kuras saņemts pieteikums, un pakalpojumu būs iespējams saņemt līdz 2026. gada 30. novembrim.
Veicot darbu ar azbestu saturošiem materiāliem, jāievēro darba drošības prasības. Darbs jāveic piemērotā apģērbā (vienreizējās lietošanas virsvalks, cimdi, respirators P3, mazgājami apavi) un šīferi nedrīkst lauzt, jo rodas putekļi, kas ir bīstami veselībai un videi.
Šīferi nedrīkst aprakt zemē, izmantot ceļu uzbēršanai vai citiem mērķiem. Azbestu saturošus atkritumus drīkst nodot apglabāšanai tikai atkritumu poligonos, kas ir saņēmuši Valsts vides dienesta atļauju. Par azbestu saturošu atkritumu nepareizu apsaimniekošanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
Projektu “Azbesta atbalsta programma” (projekta reģistrācijas Nr. LVAF/2/2026) finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.