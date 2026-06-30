Latvijā trim bērniem pēc "Reeva" nūdeļu lietošanas konstatēta salmoneloze
Pēc "Reeva" ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanas sausā veidā Latvijā trim sākumskolas vecuma bērniem konstatēta salmoneloze, liecina Slimību profilakses un kontroles centra publicētā informācija.
Visi trīs saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ir saņēmis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas datus, kas apstiprina, ka Latvijā konstatētie "Salmonella Stanley" izraisītie salmonelozes gadījumi ir saistīti ar starptautisku uzliesmojumu.
Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un atkārtoti aptaujājot slimniekus pēc informācijas saņemšanas par starptautisko uzliesmojumu, SPKC epidemiologi noskaidrojuši, ka visi saslimušie pirms saslimšanas uzturā lietojuši "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles sausā, termiski neapstrādātā veidā. Līdz šim nav reģistrēts neviens salmonelozes gadījums, kad "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles būtu lietotas atbilstoši ražotāja norādījumiem, proti, pirms lietošanas uzturā aplejot tās ar verdošu ūdeni.
Par katru saslimšanas gadījumu SPKC informējis Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), kas savas kompetences robežās veicis nepieciešamos pārtikas aprites uzraudzības un kontroles pasākumus, tai skaitā produktu paraugu laboratorisko pārbaudi.
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju līdzīgi "Salmonella Stanley" izraisīti saslimšanas gadījumi konstatēti arī citās Eiropas valstīs, tai skaitā Dānijā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Austrijā, Igaunijā, Čehijā, Rumānijā un Polijā. Vairumu saslimšanas gadījumu vieno "Reeva" ātri pagatavojamo nūdeļu lietošana uzturā sausā jeb termiski neapstrādātā veidā.
SPKC skaidro, ka inficēšanās risks ir zems, jo saslimušo skaits ir neliels un PVD veiktajā "Reeva" nūdeļu paraugu testēšanā līdz šim nav konstatētas salmonellas. Lai mazinātu saslimšanas risku, SPKC iesaka nelietot ātri pagatavojamās nūdeles sausā jeb termiski neapstrādātā veidā.