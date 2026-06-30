Lietuva palīdzēs Latvijai cīņā ar Baltkrievijas migrantiem
Lai palīdzētu ierobežot nelegālo migrāciju no Baltkrievijas, Lietuva uz Latviju nosūtīs deviņus robežsargus. Viņi darbu pie Latvijas robežas sāks jau trešdien, 1. jūlijā, informēja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests.
Plānots, ka Lietuvas robežsargu grupa, sadarbojoties ar Latvijas kolēģiem, veiks robežas uzraudzību, nelegālās migrācijas novēršanu un citus ar robežas drošību saistītus pienākumus visproblemātiskākajos robežas posmos, norādīja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT).
Lietuvas robežsargi ieradīsies ar dienesta transportlīdzekli, savu aprīkojumu un ieročiem. Grupā ir divi kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka Lietuvas robežsargi strādās pie Latvijas robežas ar Baltkrieviju divas nedēļas. Pēc tam, ņemot vērā situāciju pie robežas, tiks pieņemti lēmumi par turpmāku palīdzības sniegšanu Latvijai.
Jau ziņots, ka arī Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments nosūtījis 12 cilvēku vienību, kas palīdz Latvijas robežsargiem cīnīties pret nelegālo migrāciju no Baltkrievijas.