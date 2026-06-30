Trešdien svelme turpināsies, pēcpusdiena solās būt veldzējoša
Trešdien Latvijā saglabāsies karsts laiks, tomēr daudzviet iespējamas arī stipras lietusgāzes, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī mākoņu daudzums pakāpeniski no rietumiem palielināsies, bet nokrišņu nebūs. Vējš būs lēns, un dažviet izveidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā naktī debesis būs lielākoties skaidras un tikai nakts otrajā pusē mākoņi sāks tās aizsegt. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 16, plus 18 grādiem.
Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, un pēcpusdienā Latviju sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām, iespējams, izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains.
Austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos gaiss iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāks. Tur gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādi.
Arī galvaspilsētā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams, būs pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.