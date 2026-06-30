No šodienas slēgts Jelgavas cietums
Tieslietu ministrija ziņo, ka no šodienas, 30. jūnija, slēgts Jelgavas cietums.
Kā norādīja Tieslietu ministrija (TM), šis lēmums ir daļa no mērķtiecīgas ieslodzījuma vietu sistēmas reformas, kas paredz pāreju uz modernu, drošu un uz notiesāto resocializāciju vērstu sodu izpildes sistēmu. Reformu iespējams īstenot pēc jaunā Liepājas cietuma darbības sākšanas, kas ļauj pakāpeniski atteikties no novecojušām ieslodzījuma vietām un efektīvāk izmantot valsts resursus.
Jelgavas cietuma slēgšana īstenota atbilstoši valdības iepriekš apstiprinātajam plānam par ieslodzījuma vietu sistēmas attīstību pēc jaunā Liepājas cietuma darbības sākšanas. No 1. jūlija Jelgavas cietuma ēkas TM nodos Jelgavas pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) uzsvēra, ka TM mērķis ir ne tikai nodrošināt mūsdienīgu un efektīvu brīvības atņemšanas soda izpildi, bet arī ilgtermiņā samazināt atkārtotu noziedzīgu nodarījumu skaitu. "Tuvākajā laikā plānots turpināt ieslodzījuma vietu tīkla optimizāciju, pakāpeniski atsakoties no novecojušām cietumu ēkām un veidojot mūsdienīgu, ilgtspējīgu un starptautiskajiem standartiem atbilstošu sodu izpildes sistēmu," skaidroja Smiltēns.
Jāatzīmē, ka februāra sākumā darbu sāka jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29. Tajā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem.