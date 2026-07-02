Mīklaina saindēšanās ar sēnēm: Putina slepenās mīļākās atmaskotāja nāves apstākļi Rīgā joprojām neskaidri
19. jūnijā Rīgā pēkšņi miris 69 gadus vecais Krievijas žurnālists un redaktors Grigorijs Ņehoroševs, kurš 11 gadus Latvijā dzīvoja trimdā kā politiskais bēglis. Par nāves cēloni, visticamāk, kļuvusi saindēšanās ar sēnēm.
Viņš bija pirmais, kurš 2008. gadā publiskoja informāciju par Krievijas diktatora Vladimira Putina attiecībām ar olimpisko vingrotāju Alīnu Kabajevu, tādējādi iemantojot Putina "personīgā ienaidnieka" neoficiālo statusu.
Lai gan Latvijas policija notikušo izmeklē kā traģisku negadījumu, žurnālista pēkšņā nāve raisījusi virkni neatbildētu jautājumu un aizdomu.
Liktenīgās sēnes un negaidītā nāve
Kā iespējamais nāves cēlonis minēts saindēšanās ar sēnēm, kuras žurnālists pats bija atradis un salasījis sava nama pagalmā Rīgā. Lai gan viņš ticis uzskatīts par pieredzējušu sēņotāju, šoreiz salasītās veltes izrādījušās indīgas. Kā savā ierakstā "Facebook" atzīmē žurnālists Igors Vatoļins, kurš tikās ar Ņehoroševu īsi pirms viņa nāves, šis gadījums ir ārkārtīgi paradoksāls, jo sēņu tēma vienmēr atradās Ņehoroševa profesionālo un līdz ar to arī personīgo interešu lokā.
"Šķietami viņš pieļāvis vienkārši absurdu kļūdu, sajaucot ēdamās sēnes ar viltus celmenēm," viņš norāda.
Viņš arī atklāj, ka Ņehoroševs ir autors padziļinātam vēsturiskam apskatam "No kurienes izauga Ļeņins-sēne: psihedēliskās revolūcijas padomju atbalsis", kas 2021. gadā tika publicēts izdevumā "Moskvich Mag".
Tikmēr Latvijā dzīvojošā krievu žurnāliste Božena Rinska šo zaudējumu raksturojusi kā "nesaprotamu". Savā ierakstā vietnē "Telegram" viņa pauda: "Miris Griša Ņehoroševs, krievu žurnālistikas leģenda un Putina personīgais ienaidnieks kopš brīža, kad uzrakstīja par viņa romānu ar Kabajevu. Nāve ir šausmīgi muļķīga – saindējās ar viltus celmenēm.
Kāda velna pēc viņam vajadzēja ēst tik viltīgas sēnes kā celmenes, kuras mēdz sajaukt pat pieredzējuši sēņotāji, nav saprotams."
Rinska atklāja, ka pēdējo reizi abus ceļi krustojušies Rīgā pirms aptuveni trim gadiem: "Bija sajūta, ka viņš mēdz iedzert un ļoti cieš savas bijušās draudzenes dēļ, kura bija, teiksim tā, ar lielām mentālās veselības īpatnībām."
Savas skumjas publiski paudis arī mākslinieks Mihails Moločņikovs: "Grigorijs Ņehoroševs ir devies uz citu Visumu rakstīt savus tekstus... Jo ilgāk dzīvo, jo mazāk paliek labu paziņu, ar kuriem varētu parunāties." Savukārt žurnāliste Sandra Veinberga savā publiskajā ierakstā sociālajā tīklā "Facebook" vērš uzmanību uz neparastajiem apstākļiem – saindēšanās ar sēnēm jūnijā Latvijā ir salīdzinoši rets notikums, jo īstā sēņošanas sezona vēl nav sākusies.
Līdz šim pārliecinošu pierādījumu par vardarbību vai specdienestu iejaukšanos nav.
Lai gan sabiedrībā un medijos izskan dažādas spekulācijas, policija notikušajā nozieguma pēdas nesaskata. Kā portālam Jauns.lv skaidroja Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma, saistībā ar 19. jūnijā atrasto vīrieša līķi ir sākts kriminālprocess, taču sākotnējā informācija par slepkavību vai citu noziedzīgu nodarījumu neliecina. "Šobrīd turpinās izmeklēšana, tādēļ no plašākiem komentāriem atturēsimies," norādīja Dziļuma.
Bēgšana uz Latviju
Ņehoroševa vārds plašākai publikai kļuva zināms 2008. gada aprīlī. Būdams Krievijas laikraksta "Moskovskij Korrespondent " galvenais redaktors, viņš pirmais publicēja ziņu, ka toreizējais Krievijas prezidents plāno šķirties no sievas Ludmilas Putinas un apprecēties ar Kabajevu.
Reakcija uz šo publikāciju bija zibenīga. Laikraksta īpašnieks Aleksandrs Ļebedevs – bijušais VDK spiegs, kurš bija kļuvis par baņķieri un uzņēmēju – drīz vien bija spiests izdevumu slēgt.
Pašu Ņehoroševu pratināja specdienesti . Saņēmis draudus un baidoties no reāla cietumsoda, viņš pieņēma lēmumu emigrēt uz ārzemēm.
Putins uz publikāciju reaģēja asi, izskanējušo informāciju kategoriski noliedzot un veltot skarbus vārdus žurnālistiem. Viņš nosodīja visus tos, "kuri ar saviem puņķainajiem deguniem un erotiskajām fantāzijām lien citu cilvēku dzīvē".
Žurnālists Andrejs Maļgins atklājis interesantu detaļu šī teiciena izcelsmei: Putinam, iespējams, esot rādīts Ņehoroševa pratināšanas ieraksts, kura laikā žurnālists bijis stipri saaukstējies. Līdz ar to frāze par "puņķaino degunu" , ko Putins izteica preses konferencē Itālijā, atbildot uz jautājumu par Kabajevu, varētu būt tieša atsauce uz šo epizodi.
Dzīvojot Latvijā, žurnālists izvēlējās palikt ēnā. Tuvinieki atklājuši, ka, atrodoties Rīgā, Ņehoroševs bijis "diezgan nervozs", apzinoties, ka viņam varētu uzbrukt Putina labā strādājoši slepkavas, vēsta britu medijs LBC.
Apstiprinājies fakts par Putina slepeno ģimeni
Lai gan Putins savu privāto dzīvi turpina slēpt un oficiāli viņa un Kabajevas attiecības joprojām nav apstiprinātas, Ņehoroševa savulaik atklātā informācija ir pilnībā apstiprinājusies. Ir zināms, ka diktatora un 30 gadus jaunākās Kabajevas (šobrīd 43 gadi) attiecības turpinās līdz pat šai dienai. Pārim ir dzimuši divi dēli – 11 gadus vecais Ivans un septiņus gadus vecais Vladimirs.
Bērni tiek audzināti stingrā slepenībā slēgta režīma rezidencēs ar pastiprinātu apsardzi. Zīmīgi, ka Putina atvašu audzināšanai nolīgti guvernanti, kas bērniem māca angļu un vācu, nevis krievu valodu. Tikmēr pati Kabajeva ir tikusi pie ietekmīgiem amatiem mediju nozarē, iegūstot piekļuvi ievērojamiem finanšu resursiem un elitāriem nekustamajiem īpašumiem Krievijā.
Aizdomīgos apstākļos miruši vairāki Krievijas oponenti
Ņehoroševa negaidītā nāve neatkarīgajiem analītiķiem acumirklī likusi vilkt paralēles ar citu Kremļa kritiķu pēkšņajām nāvēm. Sociālajos tīklos pat uzvirmojis vecs joks: "Spiegs nomira no saindēšanās ar sēnēm, bet kāpēc viņam seja ir zilumos? Tāpēc, ka negribēja tās ēst."
Diemžēl aizdomīgos apstākļos dzīvību zaudējusi vesela virkne Putina oponentu:
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2006. gads: Savā Maskavas daudzdzīvokļu namā nošauta pētnieciskā žurnāliste Anna Poļitkovska. Tajā pašā gadā Londonā ar radioaktīvo poloniju-210 noindēts bijušais FSB darbinieks Aleksandrs Ļitviņenko.
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2013. gads: Lielbritānijā pakārts atrasts oligarhs Boriss Berezovskis.
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2015. gads: Netālu no Kremļa Maskavā nošauts opozīcijas politiķis Boriss Ņemcovs.
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2023. gads: Lidmašīnas katastrofā gāja bojā bijušais Putina "šefpavārs" un privātās armijas"Vagner" vadītājs Jevgeņijs Prigožins.
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2024. gads: Krievijas cietumā noindēts opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs.
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Nesen: Polijā nošauts 44 gadus vecais mākslinieks Semjons Skrepetskis - pazīstams pretkara satīriķis.