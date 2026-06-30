Zemgalē atklāj milzu nelegālo cigarešu kravu: izņemti arī ieroči un skaņu slāpētāji
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes lietvedībā trīs iepriekš uzsāktos kriminālprocesos šī gada jūnijā veiktas sankcionētas kratīšanas vairākos īpašumos. To laikā atrasts un izņemts iespaidīgs daudzums - gandrīz 13 miljoni cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes marķējuma, kā arī cigarešu ražošanas materiāli, šaujamieroči un citas ar noziedzīgo nodarījumu saistītas mantas.
Saistībā ar notikušo Valsts policijā uzsākti vairāki kriminālprocesi par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju lielā vai ievērojamā apmērā un aizturētas divas personas, no kurām vienai piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Savukārt trešā aizdomās turamā persona atrodas meklēšanā.
Šī gada jūnijā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas iepriekš uzsāktos kriminālprocesos veica vairākas kratīšanas objektos Zemgalē, tostarp īpašumos, kas atrodas Aizkraukles un Jēkabpils novados, kā arī Augšdaugavas novadā, pamatojoties uz aizdomām, ka organizēta personu grupa nodarbojas ar tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju lielā apmērā. Sankcionēto kratīšanu laikā vairākos privātīpašumos atrastas un izņemtas 12 832 000 dažādu marku cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes marķējuma, tostarp Winston, NZ un Marlboro markas cigaretes. Tāpat izņemta 251 dažāda kalibra šaujamieroču munīcija, pieci dažādi šaujamieroči, tēmekļi un skaņu slāpētāji.
Privātīpašumos Aizkraukles un Jēkabpils novados izņemtas četras paletes cigarešu ražošanai paredzētu izejmateriālu, sakaru līdzekļi un videonovērošanas aparatūra. Papildus arestēti arī vairāki ar iesaistītajām personām saistīti privātīpašumi, kā arī automašīna BMW X6.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem tika aizturētas divas personas - 1960. un 1967. gadā dzimuši vīrieši. Trešā aizdomās turamā persona, kāds 1975. gadā dzimis vīrietis atrodas meklēšanā.
1960. gadā dzimušajam tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Otrai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Par notikušo visos gadījumos uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policijā turpinās izmeklēšana saistībā ar notikušo, tāpēc izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri par notikušo šobrīd netiek sniegti.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.